Αγρότες: Χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο ΜΑΑΕ οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026

Οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2026 χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, προωθεί μια νομοθετική ρύθμιση που μεταθέτει τη συγκεκριμένη υποχρέωση για το 2027. Αυτή η σημαντική εξέλιξη επιτρέπει στους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τη φετινή διαδικασία με τους ήδη ισχύοντες όρους, διατηρώντας τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σήμερα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Η νέα ρύθμιση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Η σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση, την οποία προωθούν από κοινού το ΥΠΑΑΤ και η ΑΑΔΕ, προβλέπει ότι οι αγρότες δεν θα χρειαστεί να έχουν προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026. Αυτό σημαίνει ότι η φετινή διαδικασία για το τρέχον έτος θα διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, χωρίς την προσθήκη νέων προαπαιτούμενων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί θα μπορούν να ολοκληρώσουν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2026, διατηρώντας τους όρους που ίσχυαν μέχρι πρότινος. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με πρόσθετες προϋποθέσεις που θα απαιτούσαν νέα βήματα εγγραφής στο μητρώο, εξασφαλίζοντας μια ομαλή διαδικασία.

Μετάθεση της υποχρέωσης για το 2027

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η υποχρέωση της προηγούμενης εγγραφής στο ΜΑΑΕ, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, προτείνεται να τεθεί σε πλήρη και δεσμευτική εφαρμογή από το έτος 2027. Η συγκεκριμένη μετάθεση δίνει ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο στους αγρότες για την προσαρμογή τους.

Ειδικότερα, για το έτος 2026, οι αγρότες διατηρούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την υποβολή των αιτήσεών τους κανονικά, χωρίς να είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν νέα εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Αυτό διασφαλίζει τη συνέχεια των διαδικασιών με τους ήδη γνωστούς όρους.

Λόγοι της απόφασης του υπουργείου

Η απόφαση για τη μετάθεση της συγκεκριμένης υποχρέωσης συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι η περίοδος υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει. Το ΥΠΑΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη χρονική συγκυρία, επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι οι αγρότες θα έχουν τον απαραίτητο και επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν πλήρως στις νέες διατάξεις που προβλέπονται από τον νόμο 5336/2026, χωρίς να βρεθούν προ εκπλήξεων ή να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην τρέχουσα περίοδο.

Με αυτή την ενέργεια, το υπουργείο στοχεύει στην αποφυγή τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών για τους παραγωγούς κατά τη φετινή περίοδο υποβολής των δηλώσεων. Ο κύριος σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους με το υφιστάμενο καθεστώς, χωρίς να αντιμετωπίσουν επιπλέον εμπόδια ή καθυστερήσεις λόγω νέων απαιτήσεων.

Ενίσχυση συνεργασίας ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ

Την ίδια ώρα, παράλληλα με τη ρύθμιση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους. Η εντατικοποίηση αυτής της συνεργασίας έχει ως στόχο την ταχεία ολοκλήρωση της ψηφιακής διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστημάτων, μια κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών.

Αυτή η ψηφιακή διασύνδεση αποσκοπεί στο να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις νέες διαδικασίες που θα τεθούν σε εφαρμογή στο μέλλον. Ο βασικός στόχος είναι η αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει σημαντικά τις διαδικασίες, να μειώσει τον διοικητικό φόρτο και να βελτιώσει την ακρίβεια των πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Newsit