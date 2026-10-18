Ο όμιλος Sani/Ikos επιστρέφει στην κερδοφορία με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για νέα ξενοδοχεία στη Μεσόγειο

Ο όμιλος Sani/Ikos ανακοίνωσε μια ισχυρή οικονομική επίδοση για το έτος 2025, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην καθαρή κερδοφορία μετά από αρκετά χρόνια. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προχωρά σε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη νέων μονάδων πολυτελούς φιλοξενίας σε στρατηγικούς προορισμούς της Μεσογείου, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον κλάδο.

Σημαντική οικονομική ανάκαμψη και κερδοφορία

Τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου Sani/Ikos για το 2025, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση βιωσιμότητας, καταγράφουν μια σημαντική άνοδο. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 553,5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σύγκριση με τα 491,4 εκατομμύρια ευρώ του 2024. Η ανοδική πορεία είναι ακόμα πιο εμφανής σε σύγκριση με το 2023, όταν τα έσοδα είχαν ανέλθει στα 412,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική άνοδο να προσεγγίζει το 34%.

Παράλληλα, ενισχύθηκε και η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου. Τα EBITDA έφτασαν τα 190,2 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιστροφή στα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα 9,6 εκατομμύρια ευρώ για το 2025, σε αντίθεση με τις ζημίες των 24,9 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2024. Αυτή η επίδοση σηματοδοτεί την πρώτη κερδοφόρα χρήση για τον όμιλο μετά το 2019, καθώς την προηγούμενη πενταετία εμφάνιζε αρνητικά καθαρά αποτελέσματα.

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για επέκταση

Η ανάπτυξη του ομίλου συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλές επενδυτικές δαπάνες. Το 2025, οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις έφτασαν τα 355,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα 209,9 εκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου έτους. Η αύξηση αυτή ανέρχεται περίπου στο 69,5%, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του ομίλου για περαιτέρω επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του.

Στο επίκεντρο αυτού του επενδυτικού προγράμματος βρίσκεται η περαιτέρω επέκταση της αλυσίδας Ikos Resorts. Ο όμιλος έχει δρομολογήσει την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε διάφορους προορισμούς, τόσο εντός Ελλάδας όσο και σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Νέες μονάδες στην Ελλάδα

Στην Κρήτη, το νέο ξενοδοχείο Ikos Kissamos ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2026, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στο νησί. Πρόκειται για μία από τις προσθήκες που διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον, στη Χαλκιδική, έχει προγραμματιστεί η δημιουργία του Ikos Kassandra. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει ως στόχο την έναρξη λειτουργίας το 2029 και αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο ξενοδοχείο της κατηγορίας Ikos Grand Resort, προσφέροντας μια νέα διάσταση στην πολυτελή φιλοξενία της περιοχής.

Επέκταση σε Πορτογαλία και Ισπανία

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου Sani/Ikos επεκτείνεται και εκτός Ελλάδας, με την ανάπτυξη νέων μονάδων σε σημαντικούς μεσογειακούς προορισμούς. Στην Πορτογαλία, περιλαμβάνεται το Ikos Cortesia, το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή Αλγκάρβε και έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το 2028.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία, ο όμιλος σχεδιάζει το Ikos Marbella, με χρονικό ορίζοντα έναρξης λειτουργίας το 2029. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας για συστηματική διεύρυνση του αποτυπώματός της στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας της Μεσογείου, εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού στον κλάδο.

Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Μετά την προσθήκη της μονάδας στην Κρήτη, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου Sani/Ikos περιλαμβάνει πλέον 13 ξενοδοχεία. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν συνολικά περισσότερα από 3.870 δωμάτια και σουίτες, εδραιώνοντας τη θέση του ομίλου ως έναν από τους σημαντικούς παίκτες στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας.

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση συνεχίζει την επέκτασή της στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας, δρομολογώντας την ανάπτυξη νέων μονάδων σε επιλεγμένους μεσογειακούς προορισμούς, την ώρα που ο ανταγωνισμός στον κλάδο εντείνεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki