Ακρίβεια: Νέα άνοδος στην τιμή του Brent και στροφή στα καυσόξυλα για τη θέρμανση

Νέα άνοδος καταγράφεται στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο έφτασε τα 110 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία σχετικά με το κόστος θέρμανσης, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενόψει της χειμερινής περιόδου. Τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να εξασφαλίσουν θέρμανση με προσιτό κόστος, στρεφόμενα σε εναλλακτικές λύσεις.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης

Κατά την έναρξη της φετινής περιόδου διάθεσης, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει διαμορφωθεί στα 1,56 ευρώ το λίτρο. Αυτή η τιμή είναι σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν ανερχόταν στα 1,13 ευρώ.

Η αύξηση αυτή παρατηρείται παρά την επιδότηση των 40 λεπτών ανά λίτρο που έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή του προϊόντος. Οι έμποροι παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου θα καθορίσουν το τελικό κόστος στην αντλία. Οι εκτιμήσεις τους αναφέρουν ότι οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν περίπου στα σημερινά επίπεδα και την προσεχή εβδομάδα.

Περιορισμένη ζήτηση και υψηλό κόστος

Η σημαντική άνοδος των τιμών έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης. Τα νοικοκυριά παραγγέλνουν πλέον μικρότερες ποσότητες, προσπαθώντας να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος.

Ενδεικτικά, η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης κοστίζει πλέον 1.560 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 430 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, όταν η ίδια ποσότητα κόστιζε 1.130 ευρώ. Αυτή η διαφορά καθιστά την αγορά πετρελαίου δυσβάσταχτη για πολλούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ανοδική πορεία και στο φυσικό αέριο

Αντίστοιχη ανοδική πορεία καταγράφεται και στην τιμή του φυσικού αερίου. Η τιμή του έφτασε στα 80,75 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει επιπλέον πίεση στα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους, καθώς το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα και δεν φαίνεται να υποχωρεί άμεσα.

Στροφή σε εναλλακτικές λύσεις

Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αρκετά νοικοκυριά αναζητούν και στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις για τη θέρμανση των κατοικιών τους. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, παρατηρείται στροφή στα καυσόξυλα.

Στη Φλώρινα, οι τιμές για τα καυσόξυλα ξεκινούν από 120 ευρώ τον τόνο για οξιά και μπορούν να φτάσουν τα 130 ευρώ. Άλλα νοικοκυριά επιλέγουν έναν συνδυασμό πηγών θέρμανσης, χρησιμοποιώντας πετρέλαιο, κλιματιστικά και τζάκι, προκειμένου να περιορίσουν τις συνολικές δαπάνες και να εξασφαλίσουν επαρκή θέρμανση.

Κυβερνητικά μέτρα και προσδοκίες

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η παράταση των επιδοτήσεων στο ντίζελ και τη βενζίνη, προκειμένου να ελαφρυνθούν οι καταναλωτές από το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, με την πιθανότητα να καταβληθεί νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο. Οι επόμενες ανακοινώσεις σχετικά με τον νέο κύκλο επιδοτήσεων στα καύσιμα αναμένονται στις 30 Οκτωβρίου. Τέλος, επισημαίνεται η ανάγκη για ευρωπαϊκή παρέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι αυξημένες ενεργειακές πιέσεις που πλήττουν την αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki