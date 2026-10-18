Η θέρμανση με ρεύμα: Συμφέρει φέτος έναντι του πετρελαίου;

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να διαμορφώνεται στα 1,56 ευρώ το λίτρο, το κόστος της θερμικής κιλοβατώρας από λέβητα υπολογίζεται περίπου στα 18 λεπτά. Σε αυτό το πλαίσιο, η θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα αναδεικνύεται ως ένα πιθανό «καταφύγιο» για πολλά νοικοκυριά. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα και το τελικό όφελος από αυτή την επιλογή δεν είναι αυτόματα, καθώς εξαρτώνται άμεσα από δύο βασικούς παράγοντες: τη συσκευή που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το οποίο γίνεται η χρέωση.

Το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης

Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του τρόπου θέρμανσης για τους καταναλωτές. Με την τρέχουσα τιμή του λίτρου να ανέρχεται στα 1,56 ευρώ, η θερμική κιλοβατώρα που παράγεται από έναν λέβητα πετρελαίου κοστίζει περίπου 18 λεπτά.

Για τον υπολογισμό του κόστους της θερμικής κιλοβατώρας από πετρέλαιο, διαιρείται η τιμή του λίτρου με τις περίπου 10 kWh ενέργειας που περιέχει και στη συνέχεια με την απόδοση του λέβητα, η οποία συνήθως κυμαίνεται γύρω στο 85%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο λέβητας πετρελαίου καίει μία κιλοβατώρα καυσίμου, αλλά δίνει λιγότερη από μία θερμική κιλοβατώρα ενέργειας, καθώς ένα μέρος της ενέργειας χάνεται από την καμινάδα.

Η επιλογή του ηλεκτρικού ρεύματος και οι παράγοντες κόστους

Η στροφή προς τη θέρμανση με ρεύμα μπορεί να είναι συμφέρουσα, εφόσον γίνουν οι κατάλληλες επιλογές. Ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ, για παράδειγμα, εάν λειτουργεί με ένα ακριβό πράσινο τιμολόγιο, ενδέχεται να αποδειχθεί ακριβότερο από τη θέρμανση με πετρέλαιο. Αντιθέτως, μια αντλία θερμότητας που λειτουργεί με ένα φθηνό μπλε τιμολόγιο μπορεί να μειώσει το κόστος στο ένα τρίτο σε σύγκριση με το πετρέλαιο.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αποτελούν ένα επιπλέον στοιχείο που προστίθεται στην τιμή του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι χρεώσεις μεταβάλλονται ανάλογα με την κατανάλωση και την ισχύ παροχής, επηρεάζοντας το τελικό κόστος της ηλεκτρικής κιλοβατώρας.

Μπλε ή πράσινο τιμολόγιο: Ποιο συμφέρει περισσότερο;

Φέτος, το μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή τιμή, φαίνεται να υπερτερεί για όσους επιλέγουν τη θέρμανση με ρεύμα. Το μπλε τιμολόγιο «κλειδώνει» την τιμή της κιλοβατώρας για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, γεγονός που προσφέρει σταθερότητα, ακόμη και αν η κατανάλωση αυξηθεί σημαντικά κατά τους χειμερινούς μήνες, κάτι που είναι πιθανό.

Αντίθετα, το πράσινο τιμολόγιο μεταβάλλεται κάθε μήνα, καθώς εξαρτάται από τις χονδρεμπορικές τιμές της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός μπορεί να αυξηθεί απότομα ακριβώς τους μήνες που η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη. Το πράσινο τιμολόγιο έχει νόημα μόνο αν υπάρχει η προσδοκία ότι οι χονδρεμπορικές τιμές θα μειωθούν ή αν ο καταναλωτής δεν επιθυμεί δέσμευση. Ωστόσο, με το φυσικό αέριο να βρίσκεται κοντά στα 90 ευρώ, οι πιθανότητες είναι οι τιμές να αυξηθούν περαιτέρω.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση κιλοβατωρών, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η τιμή της κιλοβατώρας και τόσο μικρότερη επίδραση έχει το πάγιο κόστος.

Η σημασία του κατάλληλου εξοπλισμού

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού είναι καθοριστική για την οικονομική θέρμανση με ρεύμα. Μια αντλία θερμότητας ή ένα κλιματιστικό είναι συσκευές υψηλής απόδοσης, καθώς χρειάζονται μόλις μία κιλοβατώρα ρεύματος για να αποδώσουν δύο ή ακόμη και τρεις θερμικές κιλοβατώρες.

Αντίθετα, ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ αποδίδει μία θερμική κιλοβατώρα ανά ηλεκτρική κιλοβατώρα, γεγονός που το καθιστά περίπου ισοδύναμο ή και ακριβότερο από τον λέβητα πετρελαίου σε κόστος λειτουργίας. Τα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας, με την ικανότητά τους να αποδίδουν δύο έως τέσσερις θερμικές κιλοβατώρες ανά ηλεκτρική, μπορούν να μειώσουν το κόστος της θέρμανσης στο μισό ή ακόμη και στο ένα τέταρτο.

Με πληροφορίες από: thetoc.gr