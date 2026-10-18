Ο καθαριστής παραθύρων ουρανοξυστών στο Βανκούβερ που κερδίζει έως 80.000 ευρώ ετησίως

Ένας νεαρός επαγγελματίας καθαριστής παραθύρων σε ουρανοξύστες του Βανκούβερ στον Καναδά αποκάλυψε πρόσφατα τις ετήσιες αποδοχές του, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τα 80.000 ευρώ. Ο ίδιος συνδυάζει την αγάπη του για τα ύψη με μια εργασία που θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες παγκοσμίως. Η περιγραφή της καθημερινότητάς του και των οικονομικών του στοιχείων προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επικίνδυνη εργασία στα ύψη

Οι ουρανοξύστες αποτελούν επιβλητικά αρχιτεκτονικά κατασκευάσματα που απαιτούν συνεχή και τακτική συντήρηση. Μία από τις πλέον απαιτητικές και επικίνδυνες εργασίες που σχετίζονται με αυτά τα κτίρια είναι ο καθαρισμός των εκατοντάδων παραθύρων που καλύπτουν τις προσόψεις τους. Η εργασία αυτή πραγματοποιείται σε τεράστια ύψη, με τους επαγγελματίες να εργάζονται κρεμασμένοι στο κενό.

Ο νεαρός καθαριστής από το Βανκούβερ του Καναδά περιέγραψε αναλυτικά πώς είναι να βρίσκεται κανείς σε αυτή τη θέση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Η δουλειά του απαιτεί όχι μόνο σωματική αντοχή και ψυχραιμία, αλλά και ειδικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσα από την εμπειρία.

Από την αναρρίχηση στον καθαρισμό παραθύρων

Ο επαγγελματίας καθαριστής παραθύρων μοιράστηκε την ιστορία του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι Daniella_atk στο TikTok. Εξήγησε ότι η μεγάλη του αγάπη και το αρχικό του πάθος ήταν η αναρρίχηση. Προσπάθησε να αφοσιωθεί σε αυτό το άθλημα προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ωστόσο διαπίστωσε ότι δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο.

Αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του και την εξοικείωσή του με τα ύψη σε ένα παρεμφερές επάγγελμα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Ξεκίνησα ως αναρριχητής και προσπάθησα να αφοσιωθώ σε αυτό για να ζήσω. Δεν άξιζε οικονομικά, οπότε ο καθαρισμός ουρανοξυστών ήταν η αμέσως καλύτερη επιλογή».

Καθημερινότητα και απρόοπτα στην εργασία

Παρά τους εμφανείς κινδύνους, ο νεαρός περιγράφει την εργασία του ως αρκετά διασκεδαστική. Ένα από τα στοιχεία που την καθιστούν ευχάριστη για τον ίδιο είναι η δυνατότητα να εργάζεται μόνος του και να ακούει μουσική. Συγκεκριμένα, δήλωσε με χιούμορ: «Είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είμαι μόνος μου και ακούω πολύ μουσική, κυρίως country».

Όσον αφορά τους κινδύνους της δουλειάς, ο ίδιος λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα του επαγγέλματος. «Προσπαθώ να μένω ασφαλής γιατί είναι επικίνδυνη εργασία», σημείωσε. Μάλιστα, μοιράστηκε και ένα απρόοπτο περιστατικό: «Μια φορά, πάντως, με τσίμπησε ένα πουλί».

Οι υψηλές οικονομικές απολαβές

Πέρα από την ησυχία και την εκπληκτική θέα που προσφέρουν τα ύψη, ένα ισχυρό κίνητρο για τον καθαριστή παραθύρων αποτελούν και οι σημαντικές οικονομικές απολαβές. Ο εργαζόμενος αποκάλυψε ότι η αμοιβή του υπολογίζεται με βάση τον όγκο της εργασίας που εκτελείται. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, η ωριαία του αμοιβή φτάνει τα 60 καναδικά δολάρια.

Με βάση ένα σύνηθες πενθήμερο οκτάωρο εργασίας, οι ετήσιες αποδοχές του μπορούν να αγγίξουν περίπου τα 80.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 85.000 δολάρια. Τα στοιχεία αυτά, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν πλήθος σχολίων και συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχόλια χρηστών και συγκρίσεις με την Ευρώπη

Η αποκάλυψη των ετήσιων αποδοχών του νεαρού καθαριστή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν με χιούμορ την είδηση, δηλώνοντας ότι ένα τέτοιο ποσό θα ήταν αρκετό για να ξεπεράσουν ακόμα και την υψοφοβία τους. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε το σχόλιο: «με 60 δολάρια την ώρα, ξεπερνάς αμέσως την υψοφοβία σου».

Επιπλέον, έγινε σύγκριση των απολαβών του Καναδού επαγγελματία με αντίστοιχες εργασίες σε ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, οι ετήσιες απολαβές για παρόμοιες εργασίες καθαρισμού σε μεγάλο ύψος σπάνια ξεπερνούν τα 24.000 ευρώ μεικτά. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει την οικονομική ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου επαγγέλματος στο Βανκούβερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta