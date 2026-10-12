Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρωινής εκπομπής «Σήμερα», με τον Δημήτρη Οικονόμου να τρολάρει τον Γιάννη Πιτταρά. Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ επικαλέστηκε την προϊστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων, μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο χθεσινοβραδινό ντέρμπι.

Η ατμόσφαιρα στην εκπομπή «Σήμερα»

Ο Δημήτρης Οικονόμου, γνωστός για τα ερυθρόλευκα αισθήματά του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ορεξάτος στην πρωινή εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Η διάθεσή του ήταν ανεβασμένη μετά τη σημαντική επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι που διεξήχθη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο έτερος παρουσιαστής της εκπομπής, Γιάννης Πιτταράς, ανήκει στο αντίπαλο «στρατόπεδο», γεγονός που δημιούργησε ένα κλίμα ποδοσφαιρικής καζούρας. Η διάθεση για πειράγματα μεταξύ των δύο δημοσιογράφων ήταν έκδηλη και αναμενόμενη, με την κουβέντα να στρέφεται άμεσα στα τεκταινόμενα του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Οικονόμου

Με την συζήτηση να επικεντρώνεται στον αγώνα, ο Δημήτρης Οικονόμου δεν έχασε την ευκαιρία να πικάρει τον συνάδελφό του. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν χρειάζονται πολλά για την νίκη, ένα (σσ: γκολ) φτάνει. Μισό μπορεί να είναι; Μισό και «πέτσινο» μπορεί να είναι, να το πω σαν Ολυμπιακός;»

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιάννη Πιτταρά, ο οποίος απάντησε με τη δική του άποψη για την εξέλιξη του ντέρμπι. Η ερυθρόλευκη διάθεση του Οικονόμου ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του διαλόγου, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην πρωινή εκπομπή.

Η απάντηση του Γιάννη Πιτταρά

Απαντώντας στα πειράγματα του Δημήτρη Οικονόμου, ο Γιάννης Πιτταράς έθιξε ένα συγκεκριμένο περιστατικό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δημοσιογράφος σχολίασε ένα μαρκάρισμα που, κατά τη γνώμη του, δεν είδε ο διαιτητής.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πιτταράς δήλωσε: «Έχε χάρη που ο διαιτητής δεν είδε εκείνο το μαρκάρισμα στον Τεττέη. Ήταν για κόκκινη». Η απάντηση αυτή έδειξε την αντίθετη οπτική γωνία του Πιτταρά σχετικά με τη διαιτησία και την εξέλιξη του ντέρμπι.

Η συνέχεια του διαλόγου και η ανάλυση του αγώνα

Ο Δημήτρης Οικονόμου, ακούγοντας την απάντηση του συναδέλφου του για τη διαιτησία, σήκωσε το γάντι του διαλόγου. «Α, φταίει ο διαιτητής τώρα; Ρε κερδίσαμε;» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας το αποτέλεσμα του αγώνα.

Στη συνέχεια, ο Οικονόμου προχώρησε σε μια ανάλυση της απόδοσης των δύο ομάδων, εκφράζοντας την άποψή του για την εικόνα του Ολυμπιακού. «Λοιπόν, καλύτερος ήταν ο Ολυμπιακός, για να είμαστε και δίκαιοι τώρα. Μετά την αποβολή μαζευτήκαμε λίγο αλλά γενικά ήμασταν καλύτεροι», συμπλήρωσε, αναγνωρίζοντας παράλληλα την επίδραση της αποβολής στο παιχνίδι.

Η ιστορική αναδρομή στις αναμετρήσεις

Ο Δημήτρης Οικονόμου, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τα επιχειρήματά του και να συνεχίσει την ποδοσφαιρική καζούρα, επικαλέστηκε την προϊστορία των αναμετρήσεων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Παρουσίασε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τους αγώνες των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, σε 74 αγώνες μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων, ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει 34 νίκες. Ο Παναθηναϊκός έχει 25 νίκες, ενώ 16 αναμετρήσεις έχουν λήξει ισόπαλες. Αυτά τα αριθμητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν από τον δημοσιογράφο για να υποστηρίξει την ανωτερότητα της ομάδας του, τουλάχιστον σε επίπεδο προϊστορίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta