Η υπόθεση Theranos και η απάτη εκατομμυρίων: Νέο ντοκιμαντέρ φέρνει ξανά στο φως την ιστορία της Elizabeth Holmes

Η υπόθεση της Elizabeth Holmes, της ιδρύτριας της εταιρείας Theranos, η οποία συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο και τον τομέα της υγείας, επανέρχεται στο προσκήνιο. Ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «You Can See Everything» έκανε πρεμιέρα στο New York Film Festival, φέρνοντας ξανά στο φως την ιστορία της Holmes, λίγο πριν την έναρξη της ποινής της. Η ταινία παρουσιάζει την ίδια την Holmes μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά τους, 34 ημέρες πριν από τη φυλάκισή της.

Η επιστροφή της ιστορίας στην επικαιρότητα

Το νέο ντοκιμαντέρ, μια δημιουργία των Nathan Fielder και Lance Oppenheim, έκανε την πρεμιέρα του στις 30 Σεπτεμβρίου στο New York Film Festival. Αυτή η κινηματογραφική παραγωγή δεν αποτελεί μια δραματοποίηση της υπόθεσης ούτε μια απλή αναδρομή στην άνοδο και την πτώση της Theranos, αλλά προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά.

Η ίδια η Elizabeth Holmes βρίσκεται μπροστά στην κάμερα, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, William «Billy» Evans, και τα παιδιά τους. Η κάμερα τους ακολουθεί 34 ημέρες πριν από την έναρξη της ποινής της, προσφέροντας ένα διαφορετικό οπτικό πεδίο στην περίπλοκη ιστορία της.

Η ίδρυση της Theranos και η «επαναστατική» ιδέα

Η ιστορία της Theranos ξεκίνησε το 2003, όταν η Elizabeth Holmes, σε ηλικία μόλις 19 ετών, εγκατέλειψε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Stanford για να ιδρύσει την εταιρεία. Η Holmes υποστήριζε ότι είχε αναπτύξει μια πρωτοποριακή συσκευή ικανή να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων αίματος.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αντί για την παραδοσιακή αιμοληψία που απαιτεί φιαλίδια αίματος, ένα απλό τσίμπημα στο δάχτυλο θα ήταν αρκετό. Μερικές σταγόνες αίματος θα τοποθετούνταν σε έναν μικρό αναλυτή, ο οποίος θα παρείχε αποτελέσματα για ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων, με ταχύτητα, χαμηλό κόστος και μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. Η Holmes προωθούσε την ιδέα ότι αυτή η συσκευή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αρχικά σε νοσοκομεία, έπειτα σε φαρμακεία και τελικά ακόμα και στο σπίτι.

Η άνοδος και οι ισχυροί υποστηρικτές

Η Elizabeth Holmes κατάφερε να προσελκύσει ισχυρά ονόματα στο διοικητικό συμβούλιο της Theranos, ενισχύοντας το κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας. Μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου συγκαταλέγονταν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Henry Kissinger και ο πρώην υπουργός Άμυνας William Perry, προσωπικότητες με σημαντική επιρροή.

Η εταιρεία εξασφάλισε επίσης μια σημαντική συνεργασία με την αλυσίδα φαρμακείων Walgreens, αρχίζοντας να προσφέρει τις υποτιθέμενες εξετάσεις της στα καταστήματα της αλυσίδας. Η Holmes αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της νέας Silicon Valley, ενσαρκώνοντας την εικόνα μιας νεαρής, αποφασιστικής επιχειρηματία, με το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο και μια ιστορία που συνέδεε την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την ιατρική.

Οι επενδύσεις και η οικονομική απάτη

Οι επενδυτές πείστηκαν από το όραμα της Holmes και την υποτιθέμενη καινοτομία της Theranos. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), η Theranos άντλησε συνολικά περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια από διάφορους επενδυτές, οι οποίοι πίστεψαν στις υποσχέσεις της εταιρείας.

Η διοίκηση της Theranos παρουσίαζε εντυπωσιακές προβλέψεις για τα έσοδα της εταιρείας, αναμένοντας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το 2014 και περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2015. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς τα έσοδα από τις δραστηριότητες της εταιρείας το 2014 ανήλθαν σε μόλις λίγο πάνω από 100.000 δολάρια, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των προβλέψεων και της πραγματικής οικονομικής επίδοσης.

Το μηχάνημα που δεν έκανε όσα υποσχόταν

Το κεντρικό πρόβλημα στην υπόθεση της Theranos ήταν ότι η υποτιθέμενη επαναστατική συσκευή δεν μπορούσε να εκτελέσει τις λειτουργίες που περιέγραφε η Elizabeth Holmes. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης αποκάλυψαν ότι ο αναλυτής της Theranos είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό εξετάσεων αίματος.

Για ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων εξετάσεων που υποσχόταν η εταιρεία, χρησιμοποιούνταν συμβατικά μηχανήματα που ανήκαν σε άλλους κατασκευαστές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Holmes γνώριζε αυτή την κατάσταση, υποδεικνύοντας ότι η παραπλάνηση των επενδυτών και του κοινού ήταν συνειδητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta