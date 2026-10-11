Υψηλότερες αμοιβές στα νησιά και κέρδη έως 40% από την εμπειρία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στις προσφερόμενες αμοιβές στην ελληνική αγορά εργασίας καταγράφει νέα έρευνα, αναδεικνύοντας τις υψηλότερες αποδοχές που παρατηρούνται στα νησιά σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπλέον, η επαγγελματική εμπειρία προσφέρει σημαντικά μισθολογικά πλεονεκτήματα, ενώ η ζήτηση για τεχνικές ειδικότητες και επαγγελματίες της πληροφορικής είναι αυξημένη.

Η ίδια ανάλυση δείχνει ότι η γνώση ξένων γλωσσών δεν μεταφράζεται πάντα σε υψηλότερες αποδοχές, ενώ η τηλεργασία εξακολουθεί να καλύπτει ένα περιορισμένο ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις στις αμοιβές

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά τις μεγάλες διαφορές στις αμοιβές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριμένα, στα νησιά του Ιονίου, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, οι προσφερόμενες αποδοχές είναι υψηλότερες κατά 47% έως 91% σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι αυξημένες αμοιβές δεν αφορούν αποκλειστικά εποχικές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση. Αντίθετα, σχεδόν εννέα στις δέκα αγγελίες που εξετάστηκαν αφορούν μη εποχικές θέσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται υπάλληλοι γραφείου, τεχνίτες, οδηγοί και πωλητές, οι οποίοι λαμβάνουν υψηλότερες αμοιβές με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων για μόνιμη εγκατάσταση στις συγκεκριμένες περιοχές.

Αυτή η εικόνα υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών στην κάλυψη θέσεων εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της γεωγραφικής κινητικότητας για τους εργαζομένους που αναζητούν καλύτερες αποδοχές.

Ο ρόλος της εμπειρίας και των ειδικοτήτων

Η επαγγελματική εμπειρία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις αποδοχές, καθώς αυξάνει τους μισθούς έως και 40%. Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αυξημένη ζήτηση για τεχνικές ειδικότητες και επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής, γεγονός που υποδηλώνει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε αυτούς τους τομείς.

Ξένες γλώσσες και τηλεργασία

Σε ό,τι αφορά τις ξένες γλώσσες, η έρευνα δείχνει ότι η γνώση τους δεν μεταφράζεται πάντοτε σε υψηλότερες αποδοχές, κάτι που ενδεχομένως να αποτελεί έκπληξη για πολλούς. Επιπλέον, η τηλεργασία εξακολουθεί να έχει περιορισμένη παρουσία στην ελληνική αγορά, αφορώντας ένα μικρό ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Τα ευρήματα της έρευνας της Χρυσής Ευκαιρίας

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από μια ανάλυση που πραγματοποίησε η Χρυσή Ευκαιρία. Η ανάλυση βασίστηκε σε ένα μεγάλο δείγμα 31.631 αγγελιών εργασίας, οι οποίες περιλάμβαναν δημοσιευμένες αμοιβές.

Η έρευνα κάλυψε 206 διαφορετικές ειδικότητες σε 19 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026. Μέσω αυτής, αποτυπώνονται οι διαφοροποιήσεις στις προσφερόμενες αποδοχές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον κλάδο δραστηριότητας, την επαγγελματική εμπειρία και τα απαιτούμενα προσόντα.

Με πληροφορίες από: efsyn.gr