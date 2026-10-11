Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι δεν θα επωφεληθούν από τις φορολογικές αλλαγές του 2027

Μειώσεις φόρου για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες φέρνει από το 2027 το νέο πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων. Ωστόσο, οι ελαφρύνσεις αυτές δεν αφορούν το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων, καθώς η εφαρμογή τους συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αρκετές κατηγορίες επαγγελματιών δεν θα δουν αλλαγές στο φορολογικό τους βάρος.

Νέες φορολογικές κλίμακες και ελαφρύνσεις

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία προβλέπει μειωμένους συντελεστές για συγκεκριμένα επίπεδα εισοδήματος. Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για νέους επαγγελματίες και φορολογούμενους που έχουν παιδιά.

Η μείωση αυτή δημιουργεί μεγαλύτερο όφελος όσο αυξάνεται το φορολογητέο εισόδημα, καθώς αφορά επαγγελματίες που βρίσκονται στα υψηλότερα κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας.

Το σύστημα των τεκμηρίων και οι τροποποιήσεις

Το σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης για τους επαγγελματίες δεν καταργείται, αλλά τροποποιείται μερικώς. Οι παρεμβάσεις αφορούν μόνο συγκεκριμένες επιβαρύνσεις του υφιστάμενου μηχανισμού.

Παρά τις αλλαγές, η βασική αρχή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν αλλάζει. Η νέα ρύθμιση δεν καταργεί το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, ούτε τον μηχανισμό των προσαυξήσεων λόγω παλαιότητας της δραστηριότητας.

Οφέλη ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία

Το ύψος της ελάφρυνσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του επαγγελματία. Για όσους είναι άνω των 30 ετών και δεν έχουν παιδιά, το όφελος κυμαίνεται από 100 έως 1.600 ευρώ.

Αντίστοιχα, για επαγγελματίες που έχουν ένα παιδί, το όφελος μπορεί να φτάσει από 200 έως 2.000 ευρώ.

Για τους επαγγελματίες έως 25 ετών, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται και φτάνει τα 20.000 ευρώ. Επιπλέον, για την ηλικιακή ομάδα από 26 έως 30 ετών, το τμήμα εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή μόλις 9%.

Προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων

Οι νέες ρυθμίσεις δεν ενεργοποιούνται αυτόματα για όλους τους επαγγελματίες. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή τους αποτελεί η φορολογική συνέπεια.

Στην κατηγορία των συνεπών επαγγελματιών εντάσσονται όσοι έχουν ολοκληρώσει τη διαβίβαση των στοιχείων τους στο myDATA, έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών και δεν έχουν καταγράψει φορολογικές ή εργατικές παραβάσεις.

Με πληροφορίες από: newmoney.gr