Κινητοποιήσεις αλιέων σε Μυτιλήνη και Αργολίδα για το κόστος καυσίμων και τα δορυφορικά συστήματα

Σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προχώρησαν επαγγελματίες αλιείς σε δύο διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, στη Νέα Κίο Αργολίδας και στο λιμάνι της Μυτιλήνης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026. Οι κινητοποιήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων του κλάδου, καθώς οι ψαράδες εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον του επαγγέλματός τους. Τα κύρια αιτήματα αφορούν το υψηλό κόστος των καυσίμων και την εγκατάσταση νέων δορυφορικών συστημάτων.

Διαμαρτυρία στη νέα κίο Αργολίδας

Στη Νέα Κίο Αργολίδας, οι επαγγελματίες αλιείς συγκέντρωσαν τα καΐκια τους στο λιμάνι, πραγματοποιώντας μια δυναμική διαμαρτυρία. Ως ένδειξη της αγανάκτησής τους, άναψαν καπνογόνα, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν.

Οι ψαράδες της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς βλέπουν το επάγγελμά τους να απειλείται. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του κλάδου να αναδείξει τα προβλήματά του και να ζητήσει άμεσες λύσεις από την πολιτεία.

Το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων

Το βασικό αίτημα που οδήγησε τους αλιείς στη διαμαρτυρία είναι το δυσβάσταχτο κόστος των καυσίμων. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών καθιστά κάθε έξοδο στη θάλασσα οικονομικά ασύμφορη, με αποτέλεσμα πολλοί να αδυνατούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Οι αλιείς ζητούν μια γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο, η οποία να αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Θεωρούν ότι τα έως τώρα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ανεπαρκή και δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και το κόστος λειτουργίας των σκαφών τους.

Κινητοποίηση στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στην Αργολίδα, οι παράκτιοι αλιείς στο λιμάνι της Μυτιλήνης πραγματοποίησαν επίσης συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Οι ψαράδες ύψωσαν μαύρες σημαίες, συμβολίζοντας την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

Στη Μυτιλήνη, οι διαμαρτυρίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού και τη χρήση τάμπλετ και ηλεκτρονικών εφαρμογών για την καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας. Οι νέες αυτές απαιτήσεις προκαλούν ανησυχία στον κλάδο.

Φόβοι για απώλεια εισοδήματος

Οι αλιείς εκφράζουν σοβαρούς φόβους σχετικά με την ενδεχόμενη βλάβη στον νέο εξοπλισμό, όπως τα δορυφορικά συστήματα και τα τάμπλετ. Μια τέτοια βλάβη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακινητοποίηση των σκαφών τους, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η ακινητοποίηση των σκαφών συνεπάγεται άμεση απώλεια εισοδήματος για τους επαγγελματίες αλιείς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη δύσκολη οικονομική τους κατάσταση. Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τέτοια προβλήματα αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki