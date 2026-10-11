Η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της εκπομπής της σχολίασαν εκτενώς το μεσημέρι της Κυριακής το ντόμινο εξελίξεων που προέκυψαν από τη δημόσια διαμάχη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Το θέμα που απασχόλησε την εκπομπή ήταν ο φορολογικός έλεγχος που διενεργήθηκε στον συνθέτη από την ΑΑΔΕ, καθώς και τα ερωτήματα που αναδείχθηκαν σχετικά με τον τρόπο διαρροής των πληροφοριών στον Τύπο. Η παρουσιάστρια εξέφρασε τις απόψεις της για τη λειτουργία των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών και την ανάγκη για καθολικούς ελέγχους.

Το φραστικό επεισόδιο και τα ερωτήματα για τη διαρροή

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στο φραστικό επεισόδιο που φέρεται να είχε ο Νίκος Καρβέλας με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Ξεκινώντας, τόνισε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «κάνει τη δουλειά της», ξεκαθαρίζοντας τη θέση της ως προς την αρμοδιότητα του κρατικού φορέα. Ωστόσο, εξέφρασε έντονο προβληματισμό σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων που αφορούν το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι «νομίζω όμως ότι υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, υπάρχει ένα απόρρητο. Δεν βγάζεις στη φόρα προσωπικά δεδομένα».

Η παρουσιάστρια έθεσε επίμονα το ερώτημα για το ποιος μπορεί να διέρρευσε το συγκεκριμένο περιστατικό, ώστε να γίνει «πρώτο θέμα» στα sites. «Το σπίτι του Νίκου δεν είναι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, που μπορεί να βάλεις τις φωνές και να βγουν οι γείτονες στα μπαλκόνια να σε δούνε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι «Ο Νίκος δεν το διέρρευσε, η σύντροφός του δεν το διέρρευσε, το ανήλικο παιδί τους προφανώς δεν το διέρρευσε… ποιος το διέρρευσε; Μπορεί να έγινε και από τους ίδιους τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ;».

Οι πηγές των πληροφοριών και ο ρόλος των δημοσιογράφων

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την προέλευση των πληροφοριών, ο Θοδωρής Βγενής, συνεργάτης της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», παρενέβη για να επισημάνει έναν πιθανό τρόπο διαρροής. Ο κ. Βγενής ανέφερε ότι τέτοιου είδους πληροφορίες συνήθως «βγαίνουν από δημοσιογράφους ή κλιμάκια που έχουν πολύ καλές πηγές εκ των έσω». Η παρατήρηση αυτή έδωσε μια διάσταση στην κουβέντα σχετικά με τους μηχανισμούς ενημέρωσης και τις πηγές των ειδήσεων που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά και φορολογικά ζητήματα.

Το ντόμινο εξελίξεων και ο γενικότερος οικονομικός έλεγχος

Πέρα από το αρχικό περιστατικό, η Ναταλία Γερμανού προέβλεψε ένα ευρύτερο φάσμα εξελίξεων. «Σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί ένας γενικότερος οικονομικός έλεγχος», δήλωσε, υποδηλώνοντας ότι το αρχικό συμβάν μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια πιο εκτεταμένη διερεύνηση. Επεσήμανε επίσης ότι «Υπάρχει ένα ντόμινο, όπως καταλαβαίνουμε, και για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ», συνδέοντας έτσι τον φορολογικό έλεγχο με ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικών δραστηριοτήτων που αφορούν τους εμπλεκόμενους.

Η έκκληση για καθολικούς ελέγχους και το «καρφί» για τα νησιά Κέιμαν

Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις της, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την πεποίθησή της ότι «υπάρχει απάντηση» στα ερωτήματα που τέθηκαν και υπογράμμισε τη σημασία της κρατικής εποπτείας. «Καλό είναι να ελέγχει το κράτος όλους μας. Πρόσεξέ με… όλους μας!», είπε με έμφαση, τονίζοντας την ανάγκη για ισονομία και καθολικότητα στους ελέγχους που διενεργούνται από τις αρχές.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μια πιο συγκεκριμένη αναφορά, η οποία ερμηνεύτηκε ως «καρφί» για ευρύτερες πρακτικές φοροδιαφυγής. «Και πάνω-πάνω και τα νησιά Κέιμαν και Σεϋχέλλες και τράπεζες που είναι αλλού μέχρι κάτω-κάτω. Να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο. Με πιάσατε, ε;», κατέληξε, υποδεικνύοντας την ανάγκη οι κρατικοί έλεγχοι να μην περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά να επεκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες και σε κάθε πιθανή περίπτωση φορολογικής παράβασης, συμπεριλαμβανομένων και των υπεράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki