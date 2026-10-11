Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ βρίσκεται πλέον και η Άννα Βίσση, μετά τον Νίκο Καρβέλα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν διεξοδικά τα οικονομικά της στοιχεία, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις των δύο καλλιτεχνών την προηγούμενη εβδομάδα, στις οποίες υπήρχαν αναφορές σε χρηματικά ποσά εκατομμυρίων ευρώ.

Οι έλεγχοι στην Άννα Βίσση

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην Άννα Βίσση θα ξεκινήσουν αρχικά με τις συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο, καθώς και με κάποιες περιοδείες της. Επιπλέον, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ήδη η πρόσφατη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, για την οποία διεξάγεται επίσης έρευνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα εξεταστεί και η ευρωπαϊκή περιοδεία μικρής διάρκειας που πραγματοποίησε η Άννα Βίσση τον Οκτώβριο του 2025. Το πρόγραμμα αυτής της περιοδείας περιλάμβανε εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει τη διοργάνωση αυτών των συγκεκριμένων εμφανίσεων φέρονται να συνδέονται επιχειρηματικά με την ίδια την Άννα Βίσση.

Στο μικροσκόπιο εταιρείες σε Κύπρο και Αγγλία

Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν την εταιρεία που διοργάνωσε τις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, καθώς και τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν την πραγματοποίηση των εμφανίσεών της στο εξωτερικό. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται παραστατικά που συνδέονται με εταιρείες με έδρα την Αγγλία και την Κύπρο.

Διερευνάται το ενδεχόμενο φορολογικών παραβάσεων μέσω τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες εταιρείες στην Κύπρο και την Αγγλία. Οι εν λόγω επιχειρήσεις φέρονται να έχουν εισπράξει αμοιβές τόσο για τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο όσο και για τις εμφανίσεις της στο εξωτερικό. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη φορολογική περίοδο 2024-2025 δεν είχε δηλωθεί ΦΠΑ που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Η υπόθεση του Νίκου Καρβέλα

Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι στην Άννα Βίσση έρχονται σε συνέχεια της κινητοποίησης της ΑΑΔΕ για τον Νίκο Καρβέλα. Ελεγκτές της ΑΑΔΕ είχαν μεταβεί στο σπίτι του συνθέτη με σκοπό να του επιδώσουν ένα έγγραφο που αφορούσε οικονομικές εκκρεμότητες τεσσάρων ετών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνολικό ποσό αυτών των εκκρεμοτήτων ανέρχεται σε 850.000 ευρώ.

Η υποδοχή των ελεγκτών της ΑΑΔΕ από τον Νίκο Καρβέλα φέρεται να μην ήταν θερμή. Ο συνθέτης φέρεται να τους αντιμετώπισε με οργή, φωνάζοντας και διαμαρτυρόμενος έντονα. Λόγω της έντασης, οι ελεγκτές αναχώρησαν από το σημείο χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το έγγραφο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις και για αυτή την υπόθεση.

Αφορμή οι δημόσιες τοποθετήσεις

Η κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ, τόσο για την Άννα Βίσση όσο και για τον Νίκο Καρβέλα, είχε ως αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών. Αυτές οι τοποθετήσεις, που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, περιείχαν αναφορές σε χρηματικά ποσά εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που κίνησε το ενδιαφέρον των αρχών για διεξοδικότερο έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Newsit