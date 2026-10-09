Η Μάντσεστερ Σίτι απέτρεψε ερωτήσεις στον Χάαλαντ για τις οικονομικές παραβάσεις

Η Μάντσεστερ Σίτι απέτρεψε πρόσφατα τη νορβηγική τηλεοπτική εταιρεία Viaplay να υποβάλει ερωτήσεις στον ποδοσφαιριστή της, Έρλινγκ Χάαλαντ, σχετικά με τις οικονομικές ατασθαλίες που βαραίνουν τον σύλλογο. Το περιστατικό έλαβε χώρα ενόψει μιας προγραμματισμένης συνέντευξης του Νορβηγού σταρ, η οποία είχε εξασφαλιστεί για την επιστροφή στη δράση και το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Η απόφαση αυτή του βρετανικού συλλόγου έρχεται σε μια περίοδο που οι «Πολίτες» αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις.

Το μπλόκο στις ερωτήσεις για τις οικονομικές ατασθαλίες

Σύμφωνα με αναφορές από τη Νορβηγία, η Viaplay, η οποία κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League στη χώρα, είχε εξασφαλίσει μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι δεν επέτρεψαν να γίνουν ερωτήσεις που αφορούσαν την ενοχή του συλλόγου σχετικά με τις οικονομικές ατασθαλίες.

Η απαγόρευση αυτή αφορούσε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τις σοβαρές οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες κατηγορείται η ομάδα. Παρά το γεγονός ότι η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί ενόψει ενός σημαντικού αγώνα, η διοίκηση της αγγλικής ομάδας επέλεξε να περιορίσει τα θέματα συζήτησης.

Το μήνυμα αισιοδοξίας του Χάαλαντ

Εν μέσω του «χειμάρρου» που απειλεί να παρασύρει τη Μάντσεστερ Σίτι λόγω των οικονομικών ζητημάτων, ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε προσπαθήσει να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αυτό το μήνυμα δημοσιεύτηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του βρετανικού συλλόγου.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο σύλλογος φέρεται να προσπαθεί να αποτρέψει τον Νορβηγό επιθετικό από το να τοποθετηθεί δημόσια για την ενοχή του κλαμπ. Η στάση αυτή υποδηλώνει μια προσπάθεια ελέγχου της επικοινωνίας γύρω από τις σοβαρότατες οικονομικές παραβάσεις που αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι.

Οι δηλώσεις του δημοσιογράφου Κρίστιαν Όμα

Ο δημοσιογράφος Κρίστιαν Όμα, σχολιάζοντας το περιστατικό, επιβεβαίωσε την προσπάθεια της Viaplay να θέσει ερωτήσεις για το θέμα. Όπως δήλωσε, «θέλαμε, φυσιολογικά, να ρωτήσουμε τον Χάαλαντ περισσότερα πράγματα αναφορικά με την πρόσφατη καταδίκη της Μάντσεστερ Σίτι».

Ο Όμα πρόσθεσε ότι η πρόθεση να τεθούν αυτές οι ερωτήσεις αναφέρθηκε τόσο στην ομάδα όσο και στη λίγκα πριν από τη συνέντευξη. Ωστόσο, «ούτε η Σίτι, ούτε καμία άλλη ομάδα της κατηγορίας δεν επέτρεψε να γίνουν σχετικές ερωτήσεις», γεγονός που υπογραμμίζει μια γενικότερη τάση.

Η αντίδραση της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Ο Ράινταρ Σόλι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, σχολίασε την υπόθεση, τονίζοντας την αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων περιστατικών στον χώρο του αθλητισμού.

Ο Σόλι δήλωσε ότι «τέτοια περιστατικά συμβαίνουν ολοένα και περισσότερο». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι είναι κατανοητό να μην θέλει ο Χάαλαντ να σχολιάσει την υπόθεση. Ωστόσο, υπογράμμισε με έμφαση ότι «οι δημοσιογράφοι πρέπει να επιτρέπεται να κάνουν τις ερωτήσεις που επιθυμούν», υπερασπιζόμενος την ελευθερία του Τύπου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta