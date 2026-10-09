Το πετρέλαιο καλπάζει, η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά και η Ευρώπη αναζητά απαντήσεις

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ραγδαία άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς η ακρίβεια διευρύνεται. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων για τους δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ οι πολίτες αναζητούν άμεσες λύσεις για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Διεθνείς εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου τύπου Brent σημείωσε χθες Πέμπτη άνοδο άνω του 5%, ξεπερνώντας το όριο των 105 δολαρίων ανά βαρέλι. Αυτή η σημαντική αύξηση τροφοδοτείται από μια σειρά γεγονότων που ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.

Συγκεκριμένα, οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, οι αναταράξεις που παρατηρούνται στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και οι διακοπές στην παραγωγή που έχουν σημειωθεί στον Κόλπο του Μεξικού, συνέβαλαν στην ενίσχυση των πιέσεων στις τιμές.

Επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Για την Ελλάδα, η νέα αυτή ενεργειακή έξαρση έρχεται σε μια στιγμή που τα καύσιμα αποτελούν ήδη μια σημαντική πηγή επιβάρυνσης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ανοδική πορεία των τιμών στα καύσιμα οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, καθώς η ακρίβεια καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος του.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του diesel μεταφέρονται σταδιακά σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους στις μεταφορές, στο κόστος παραγωγής αγαθών, στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες, δημιουργώντας έναν νέο κύκλο ανατιμήσεων που απειλεί να περάσει από τα πρατήρια στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Το οικονομικό δίλημμα της Ευρωζώνης

Οι τελευταίες εξελίξεις βρίσκουν την ευρωπαϊκή οικονομία ήδη αντιμέτωπη με αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έφτασε τον Σεπτέμβριο στο 3,8%, σημειώνοντας άνοδο από το 3,2% που ήταν τον Αύγουστο. Το ποσοστό αυτό απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η ενεργειακή κρίση δημιουργίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό δίλημμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Από τη μία πλευρά, η αύξηση των τιμών περιορίζει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και επιβαρύνει την κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν νέα μέτρα ανακούφισης, παρόλο που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος δανεισμού και αυστηρότερους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Συζητήσεις σε Eurogroup και ECOFIN

Σε αυτό το σκηνικό, πραγματοποιήθηκε χθες το Eurogroup και σήμερα το ECOFIN, με τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες της νέας ενεργειακής αναταραχής. Η Ευρώπη μοιάζει εγκλωβισμένη σε μια ατέρμονη συζήτηση για δημοσιονομικούς κανόνες, ελλείμματα και αντοχές των προϋπολογισμών, την ώρα που οι πολίτες αναζητούν άμεσες λύσεις.

Το ζήτημα της επίδρασης των ενεργειακών αγορών στην οικονομία της Ευρωζώνης περιλαμβανόταν επισήμως στην ατζέντα του Eurogroup, το οποίο τελούσε υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη. Στη συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί επίσης συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν θα υπάρξει μια ουσιαστική ευρωπαϊκή απάντηση ή εάν η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα παραμείνει υπόθεση των εθνικών προϋπολογισμών, με τις κυβερνήσεις να μετρούν τα δημοσιονομικά περιθώρια και τους καταναλωτές να πληρώνουν τον λογαριασμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki