Καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ γιατρών σε ευρωπαϊκή τράπεζα: Στο μικροσκόπιο και σωματείο

Κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισαν μεγάλα χρηματικά ποσά, ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, σε ευρωπαϊκή τράπεζα. Τα ποσά αυτά φέρεται να ανήκουν σε ζευγάρι γιατρών που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη, μετά από εξονυχιστικούς οικονομικούς ελέγχους. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί και ένα σωματείο, το οποίο εξετάζεται για τη φερόμενη διακίνηση των συγκεκριμένων χρημάτων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προσπαθώντας να διαλευκάνουν πλήρως τις χρηματικές ροές.

Οι οικονομικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ και η υπόθεση

Οι αρχές, μέσω κλιμακίων της ΑΑΔΕ, πραγματοποίησαν ενδελεχείς οικονομικούς ελέγχους σε συγκεκριμένο γραφείο στην οδό Καρνεάδου. Αυτή η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το γραφείο αυτό, στην οδό Καρνεάδου, έχει ιδιαίτερη σημασία για την υπόθεση, καθώς εκεί φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ υπογραμμίζει την πρόθεση των αρχών να εξετάσουν κάθε πτυχή των οικονομικών δεδομένων που σχετίζονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην πλήρη χαρτογράφηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των χρηματικών ροών που συνδέονται με την υπόθεση, αναζητώντας στοιχεία που θα συμβάλουν στη διαλεύκανσή της.

Εντοπισμός καταθέσεων εκατομμυρίων σε ευρωπαϊκή τράπεζα

Από τους εξονυχιστικούς οικονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ, προέκυψε ένα σημαντικό εύρημα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο βρέθηκε κατατεθειμένο σε ευρωπαϊκή τράπεζα.

Το ποσό αυτό φέρεται να ανήκει στο ζευγάρι των γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να προσθέσει νέα δεδομένα στην έρευνα, εστιάζοντας στις οικονομικές πτυχές και τις διαδρομές των χρημάτων.

Οι πληροφορίες, όπως αναφέρθηκαν, κάνουν λόγο για ποσό που ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό του ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της υπόθεσης.

Το ύψος των ποσών και οι εκτιμήσεις για τη διακίνηση

Το χρηματικό ποσό που εντοπίστηκε στην ευρωπαϊκή τράπεζα εκτιμάται ότι είναι αρκετά μεγάλο, φτάνοντας τα αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτό το ποσό πιθανόν να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν αποκτήσει οι εμπλεκόμενοι γιατροί καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πώς και γιατί αυτά τα χρήματα κατέληξαν σε συγκεκριμένες τράπεζες εκτός Ελλάδας. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η επιλογή αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων έγινε με σκοπό να διευκολυνθεί η απόκρυψη της ροής των χρημάτων και να καταστεί δυσκολότερος ο εντοπισμός τους από τις ελεγκτικές αρχές.

Η προσπάθεια για τη μη ανίχνευση της συγκεκριμένης χρηματικής ροής αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται από τους ερευνητές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς προθέσεις πίσω από αυτές τις κινήσεις.

Στο μικροσκόπιο των αρχών και ένα σωματείο

Πέρα από τις καταθέσεις των γιατρών, οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται και σε ένα σωματείο. Το σωματείο αυτό έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή του στη διακίνηση των εν λόγω χρημάτων.

Η διερεύνηση της σχέσης του σωματείου με τις χρηματικές ροές αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα φωτίσουν τον ρόλο του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Mega και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση των δεδομένων, προκειμένου να ολοκληρώσουν την έρευνα και να αποδώσουν ευθύνες, όπου αυτές προκύπτουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta