Εντυπωσιακή αποζημίωση για τον Κρίστιαν Χόρνερ μετά την αποχώρησή του από τη Red Bull

Η αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από τον όμιλο της Red Bull συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή οικονομική αποζημίωση, όπως προκύπτει από πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, ο πρώην επικεφαλής της Red Bull Racing έλαβε περίπου 118,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αποκαλύφθηκε μέσα από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών Red Bull Racing και Red Bull Technologies, οι οποίες κατατέθηκαν στο βρετανικό μητρώο εταιρειών Companies House.

Το ύψος της αποζημίωσης

Τα οικονομικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν με σαφήνεια το ύψος της αποζημίωσης που συνδέεται με την αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ. Το συνολικό ποσό των 118,7 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την «απώλεια θέσης» του υψηλότερα αμειβόμενου διοικητικού στελέχους των δύο εταιρειών, θέση που κατείχε ο Χόρνερ.

Η αποζημίωση αυτή διαχωρίζεται σε δύο κύρια μέρη. Από τη Red Bull Racing, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 39,6 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της αποζημίωσης, περίπου 79,1 εκατομμύρια ευρώ, προέρχεται από τη Red Bull Technologies. Οι δύο αυτές καταβολές αθροιστικά διαμορφώνουν το τελικό ποσό των 118,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ημερομηνίες απομάκρυνσης και παραίτησης

Ο Κρίστιαν Χόρνερ απομακρύνθηκε από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του επικεφαλής της Red Bull Racing στις 9 Ιουλίου 2025. Η διαδικασία της αποχώρησής του ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, καθώς μέχρι τις 13 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς είχε υποβάλει επισήμως την παραίτησή του από όλες τις θέσεις που διατηρούσε στον ευρύτερο όμιλο της Red Bull.

Οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες κατατέθηκαν στο βρετανικό μητρώο εταιρειών Companies House, ήταν αυτές που αποκάλυψαν το μέγεθος του οικονομικού διακανονισμού που συνδέθηκε με την έξοδό του από τον όμιλο.

Διαχωρισμός αποζημίωσης και κανονικών αμοιβών

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της αποζημίωσης αποχώρησης και των κανονικών αμοιβών που έλαβε ο Κρίστιαν Χόρνερ κατά τη διάρκεια της θητείας του μέχρι την έξοδό του. Στη Red Bull Racing, οι αμοιβές του μέχρι την αποχώρησή του καταγράφονται σε περίπου 5,25 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, από τη Red Bull Technologies, το ποσό των κανονικών αμοιβών του φτάνει περίπου τα 10,67 εκατομμύρια ευρώ. Οι αμοιβές αυτές ανέρχονται συνολικά σε περίπου 15,9 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία διευκρινίζουν ότι αυτό το ποσό είναι ξεχωριστό από την αποζημίωση για την απώλεια θέσης.

Συνολικό οικονομικό μέγεθος και άλλες θέσεις

Συνυπολογίζοντας τόσο τις κανονικές αμοιβές όσο και την αποζημίωση, το συνολικό ποσό που αναφέρεται φτάνει περίπου τα 134,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το σύνολο περιλαμβάνει και τις δύο κατηγορίες πληρωμών και δεν πρέπει να συγχέεται με το κόστος που αφορά αποκλειστικά την αποχώρηση.

Ο Κρίστιαν Χόρνερ κατείχε επίσης διοικητικές θέσεις σε άλλες εταιρείες του ομίλου, όπως η Red Bull Powertrains και η Red Bull Advanced Technologies. Ωστόσο, οι οικονομικές καταστάσεις αυτών των συγκεκριμένων εταιρειών αναφέρουν ότι οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών τους καταβλήθηκαν από άλλες εταιρείες του ομίλου. Κατά συνέπεια, από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει επιπλέον ξεχωριστό ποσό προς προσθήκη στο ήδη γνωστό σύνολο.

Η επόμενη μέρα για τον Χόρνερ

Μετά την έξοδό του από τη Red Bull, ο Κρίστιαν Χόρνερ πέρασε μια περίοδο υποχρεωτικής αποχής από επαγγελματική δραστηριότητα. Πλέον, ο πρώην επικεφαλής της Red Bull αναζητά την επιστροφή του στον κόσμο της Formula 1. Το νέο στοιχείο που ήρθε στο φως αφορά κυρίως το εντυπωσιακό οικονομικό μέγεθος του χωρισμού του από τον όμιλο.

Η αποζημίωση, η οποία με τη μετατροπή σε ευρώ πλησιάζει τα 119 εκατομμύρια, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον Κρίστιαν Χόρνερ, καθώς σχεδιάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta