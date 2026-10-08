Η ΑΑΔΕ ερευνά τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Οι φορολογικές αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Το ενδιαφέρον της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκλήθηκε από πληροφορίες που κάνουν λόγο για υπέρογκες οικονομικές απώλειες, οι οποίες φέρεται να προέκυψαν από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια φέρεται να «μπήκε μέσα» κατά αρκετά εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Οι αναφορές για υπέρογκες οικονομικές απώλειες στο ΟΑΚΑ

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι αναφορές που κάνουν λόγο για σημαντικές οικονομικές απώλειες από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Οι πληροφορίες αυτές, που έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, υποδεικνύουν ότι οι απώλειες αυτές αγγίζουν τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα υπέρογκα ποσά έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών, οι οποίες επιδιώκουν να διαπιστώσουν την ακρίβεια των στοιχείων.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα εξετάσουν διεξοδικά τις οικονομικές πτυχές της διοργάνωσης, εστιάζοντας στις αναφορές για τις μεγάλες απώλειες. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η εμπλοκή διαφόρων εταιρειών στην παραγωγή και τη διαχείριση της συναυλίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φορολογική συμμόρφωση και η ορθή απεικόνιση όλων των οικονομικών συναλλαγών.

Η αμοιβή του Νίκου Καρβέλα στο μικροσκόπιο των αρχών

Ένα επιπλέον σημείο που έχει προσελκύσει την προσοχή των ελεγκτικών αρχών είναι η αμοιβή του Νίκου Καρβέλα, η οποία φέρεται να ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Οι ελεγκτές θα ερευνήσουν το κατά πόσο αυτή η αμοιβή έχει δηλωθεί νόμιμα από την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας. Η ακριβής καταγραφή και δήλωση τέτοιων ποσών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαφάνεια των οικονομικών συναλλαγών.

Η εταιρεία παραγωγής, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη αμοιβή έχει καταβληθεί κανονικά. Ωστόσο, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των δηλώσεων. Θα αναζητήσουν τα σχετικά παραστατικά, όπως τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής, προκειμένου να διαπιστώσουν τη νόμιμη καταβολή και δήλωση του ποσού αυτού.

Σχολαστική διερεύνηση επίσημων εγγράφων και καταχωρίσεων

Προς το παρόν, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρίσκονται σε μια φάση εντατικής αναζήτησης και επαλήθευσης των επίσημων εγγράφων που σχετίζονται με τα οικονομικά της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Ο κύριος στόχος είναι να διαπιστωθεί αν όλα τα ποσά που έχουν ακουστεί, συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων απωλειών που φτάνουν τα εκατομμύρια ευρώ, καθώς και της αμοιβής του Νίκου Καρβέλα, υπάρχουν σε επίσημα παραστατικά.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι αρχές εξετάζουν με σχολαστικότητα την ύπαρξη και την εγκυρότητα των τιμολογίων, την ορθή καταχώριση όλων των εσόδων και των εξόδων που αφορούν τη διοργάνωση, καθώς και τη νόμιμη δήλωση της αμοιβής του κ. Καρβέλα. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για τη διαπίστωση της πλήρους φορολογικής συμμόρφωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών και την αποφυγή τυχόν παρατυπιών.

Διεύρυνση των ελέγχων σε προηγούμενες συναυλίες της καλλιτέχνιδας

Η έρευνα της ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται μόνο στην πρόσφατη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Οι ελεγκτικές αρχές αναμένεται να επεκτείνουν τους ελέγχους τους και σε προηγούμενες συναυλίες της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε άλλους εμβληματικούς χώρους, όπως το Καλλιμάρμαρο και το Ηρώδειο. Αυτή η διεύρυνση του πεδίου των ελέγχων υποδηλώνει μια συστηματική προσέγγιση.

Στις περιπτώσεις αυτών των προηγούμενων εκδηλώσεων, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν να διαπιστώσουν αν τα ποσά που δηλώθηκαν για αυτές τις συναυλίες αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των εσόδων και των εξόδων. Παράλληλα, θα διερευνηθεί με προσοχή αν και σε αυτές τις συναυλίες υπήρχε υψηλό έλλειμμα, παρόμοιο με αυτό που αναφέρεται για την εκδήλωση στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki