Η Σάντρα Ορτέγκα: Η «αόρατη» δισεκατομμυριούχος της Zara και η διακριτική της ζωή

Στη μικρή παραθαλάσσια πόλη Ολείρος της βορειοδυτικής Ισπανίας, απέναντι από τα ανεμοδαρμένα κύματα του Ατλαντικού, ζει μια γυναίκα που κατέχει τον τίτλο της πλουσιότερης της χώρας, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα άκρως διακριτικό προφίλ. Πρόκειται για την 58χρονη Σάντρα Ορτέγκα Μέρα, κόρη του ιδρυτή της Inditex, Αμάνσιο Ορτέγκα, και της πρώτης συζύγου του, Ροζαλία Μέρα. Η Σάντρα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχο του ομίλου της Zara, με την περιουσία της να αγγίζει δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει αναλάβει ποτέ επίσημο ρόλο στη διοίκηση του παγκόσμιου κολοσσού της μόδας.

Η κληρονόμος του κολοσσού Inditex

Η Σάντρα Ορτέγκα Μέρα κατέχει ένα μερίδιο 5,05% στον όμιλο της Zara, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τον αμύθητο αυτό πλούτο, η ίδια έχει επιλέξει να παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Η προβολή και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχουν αφεθεί στην ετεροθαλή αδελφή της, Μάρτα, η οποία είναι και η πρόεδρος του μεγαλύτερου λιανοπωλητή μόδας στον κόσμο.

Η στάση της Σάντρας Ορτέγκα Μέρα απέχει πολύ από την εικόνα ενός μεγαλομετόχου που συμμετέχει ενεργά στα διοικητικά δρώμενα μιας πολυεθνικής εταιρείας. Η επιλογή της να μην έχει κανέναν επίσημο ρόλο στη διοίκηση της Inditex υπογραμμίζει την προσήλωσή της σε έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από την ανωνυμία και τη διακριτικότητα, μια στάση που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένη από τη μητέρα της.

Η επιρροή της μητέρας της, Ροζαλία Μέρα

Η προσωπικότητα της Σάντρας διαμορφώθηκε βαθιά από τη μητέρα της, Ροζαλία Μέρα, η οποία υπήρξε συνιδρύτρια της αυτοκρατορίας της Zara. Η Ροζαλία μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας στη Λα Κορούνια της Ισπανίας και ξεκίνησε να εργάζεται ως μοδίστρα σε ηλικία μόλις 11 ετών. Μαζί με τον Αμάνσιο Ορτέγκα, τον αδελφό του και τη συντονισμένη δουλειά γυναικών της περιοχής, ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ράβοντας βρεφικές κουβέρτες και οικιακές ρόμπες.

Μετά τη γέννηση των δύο παιδιών τους, της Σάντρας και του Μάρκος, ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, η Ροζαλία αφοσιώθηκε κυρίως στη φροντίδα της οικογένειας. Την ίδια περίοδο, ο Αμάνσιο επικεντρώθηκε στην επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδρύοντας το πρώτο κατάστημα Zara το 1975, θέτοντας τις βάσεις για τον μετέπειτα παγκόσμιο κολοσσό.

Οικογενειακές σχέσεις και φιλανθρωπικό έργο

Ο χωρισμός των γονέων της Σάντρας το 1984, μετά τη σχέση του Αμάνσιο Ορτέγκα με τη Φλόρα Πέρεζ και τη γέννηση της Μάρτα, οδήγησε σε μια μακροχρόνια αποξένωση ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Παρόλο που η Ροζαλία Μέρα παρέμεινε βασική μέτοχος και δραστήριο μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την παραίτησή της το 2004, στράφηκε έντονα στη φιλανθρωπία και την κοινωνική δράση.

Η Ροζαλία διατήρησε μια αυστηρά λιτή στάση απέναντι στον πλούτο, αποφεύγοντας κάθε επιδεικτική πολυτέλεια, η οποία στην τοπική κουλτούρα χλευαζόταν ιστορικά. Στήριξε ενεργά κοινωνικά κινήματα, την εκπαίδευση και τα δικαιώματα των γυναικών μέχρι τον θάνατό της το 2013. Τότε ήταν που η Σάντρα Ορτέγκα κληρονόμησε την περιουσία της μητέρας της, αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό μερίδιο της Inditex.

Η ζωή της Σάντρας Ορτέγκα μακριά από τα φώτα

Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, η Σάντρα υιοθέτησε μια ακόμη πιο αυστηρή στάση ανωνυμίας. Σπούδασε ψυχολογία σε δημόσιο πανεπιστήμιο, γεγονός που δείχνει την προτίμησή της για μια πιο «γήινη» πορεία, μακριά από τα προνόμια που θα μπορούσε να προσφέρει η οικογενειακή της περιουσία. Παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, τον οποίο γνώρισε στο δημόσιο σχολείο, ενισχύοντας την εικόνα μιας γυναίκας που επιλέγει την απλότητα έναντι της επίδειξης.

Η Σάντρα Ορτέγκα Μέρα έχει αφοσιωθεί στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Paideia, το οποίο εστιάζει στην κοινωνική ένταξη, συνεχίζοντας το έργο της μητέρας της. Οι ελάχιστες δημόσιες φωτογραφίες της χρονολογούνται από την κηδεία της μητέρας της, ενώ η ίδια δεν διατηρεί προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε συμμετέχει σε δημόσιες συζητήσεις, αποφεύγοντας κάθε σύμβολο επίδειξης πλούτου ή προβολής.

Η διαχείριση της περιουσίας μέσω της Rosp Corunna

Παρά την προσωπική της αποστασιοποίηση από την πολυτέλεια και την επιλογή της για έναν διακριτικό βίο, το οικογενειακό της γραφείο, η Rosp Corunna, διαχειρίζεται ένα τεράστιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της εταιρείας ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της οικονομικής επιρροής της οικογένειας, ακόμα και αν η Σάντρα Ορτέγκα Μέρα επιλέγει να παραμένει στην αφάνεια.

Η Rosp Corunna λειτουργεί ως ο μηχανισμός μέσω του οποίου διαχειρίζονται οι επενδύσεις και τα κεφάλαια της οικογένειας, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη και τη διατήρηση της περιουσίας, ενώ η Σάντρα συνεχίζει να ζει τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφοσιωμένη στις προσωπικές της επιλογές και το φιλανθρωπικό της έργο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta