Ενενηντάχρονη Μαδριλένα εργάζεται καθημερινά σε περίπτερο: «Ξυπνάω 4:30 το πρωί, μου αρέσει»

Μια 90χρονη Ισπανίδα, η Χούλια Γκαγιάρδο, συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο που διατηρεί η οικογένειά της στην περιοχή Ορταλέθα της Μαδρίτης. Η παρουσία της είναι πολύτιμη, καθώς βοηθά τον γιο της, Όσκαρ, στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Η ίδια δηλώνει πως το περίπτερο της δίνει ζωή και ότι στα 90 της χρόνια εξακολουθεί να έχει όρεξη για δουλειά.

Η καθημερινότητα και το πρωινό ξύπνημα

Η Χούλια Γκαγιάρδο ξυπνά κάθε πρωί στις 04:30, μια συνήθεια που, όπως λέει, της αρέσει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της. Λίγες ώρες αργότερα, βρίσκεται στο περίπτερο για να βοηθήσει τον γιο της, Όσκαρ, στο άνοιγμα του καταστήματος, το οποίο λειτουργεί από τις 06:15.

Στις πρωινές ώρες, η Χούλια συμβάλλει στην τακτοποίηση των εφημερίδων, των περιοδικών και των συλλεκτικών ειδών. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εργασιών, επιστρέφει στο σπίτι της. Το μεσημέρι, γύρω στις 14:00, επιστρέφει ξανά στο περίπτερο, δίνοντας τη δυνατότητα στον Όσκαρ να πάει για φαγητό. Παραμένει εκεί μέχρι το κλείσιμο, γύρω στις 18:30, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος εξυπηρετώντας τους πελάτες και συνομιλώντας με τους γείτονες.

Η ιστορία του περιπτέρου και η οικογενειακή προσφορά

Το περίπτερο άνοιξε τις πόρτες του το 1983, χάρη στις ενέργειες του συζύγου της Χούλια, Αλφόνσο Καστίγιο, ο οποίος εξασφάλισε την άδεια για το κατάστημα. Ωστότε, μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας, ένα ιατρικό λάθος επέφερε στον Αλφόνσο σοβαρές αναπηρίες, καθιστώντας τον καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Λόγω της κατάστασης του Αλφόνσο, ο μικρότερος γιος τους, Όσκαρ, ανέλαβε την επιχείρηση μόλις ενηλικιώθηκε. Έκτοτε, η Χούλια και ο Όσκαρ κρατούν το περίπτερο ανοιχτό μαζί. Ο Όσκαρ, ο οποίος είναι σήμερα 55 ετών, δηλώνει ότι χωρίς τη βοήθεια της μητέρας του, θα ήταν αδύνατο να διατηρεί το κατάστημα ανοιχτό για τόσες πολλές ώρες καθημερινά.

Η ζωή της Χούλια πριν το περίπτερο

Η Χούλια Γκαγιάρδο ξεκίνησε να εργάζεται από πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήταν μόλις 13 ετών, έχασε τη μητέρα της, γεγονός που την οδήγησε να αρχίσει να εργάζεται στο Βασιλικό Εργοστάσιο Ταπήτων. Με τον καιρό, παντρεύτηκε τον Αλφόνσο Καστίγιο, ο οποίος ήταν κοσμηματοπώλης, και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά.

Η οικογένεια έζησε αρχικά στην περιοχή Ελ Πόθο δελ Τίο Ραϊμούντο. Το 1963, μετακόμισαν στην Ορταλέθα, σε ένα σπίτι περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων, όπου και συνεχίστηκε η ζωή τους πριν την ίδρυση του οικογενειακού περιπτέρου.

Οι προκλήσεις και οι πελάτες της γειτονιάς

Στη Μαδρίτη, ο αριθμός των περιπτέρων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από περίπου 500 που υπήρχαν πριν από μια δεκαετία, σήμερα έχουν απομείνει περίπου 250. Το περίπτερο της Χούλια και του Όσκαρ προσπαθεί να διατηρήσει την παλιά του πελατεία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να προσελκύσει και νεότερους πελάτες, εκμεταλλευόμενο τη γειτνίαση με ένα σχολείο.

Τα απογεύματα, πολλά παιδιά επισκέπτονται το περίπτερο για να αγοράσουν κάρτες, λιχουδιές και παιχνίδια. Επίσης, μητέρες που γνώριζαν τη Χούλια από μικρές, επιστρέφουν τώρα στο κατάστημα με τα δικά τους παιδιά. Η 90χρονη γνωρίζει ότι η δουλειά δεν διανύει την καλύτερη περίοδό της, αλλά παραμένει αισιόδοξη, δηλώνοντας: «Πρέπει να είσαι θετικός, όσο μπορούμε θα το προχωράμε». Η πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να βοηθά όσο νιώθει ότι μπορεί.

Ένα ταξίδι ζωής στη Λισαβόνα

Πέρα από την καθημερινή της εργασία, η Χούλια Γκαγιάρδο είχε την ευκαιρία να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία το περασμένο καλοκαίρι. Τα παιδιά και οι εγγονές της της χάρισαν ένα ταξίδι στη Λισαβόνα για τέσσερις ημέρες, ως δώρο γενεθλίων. Αυτό ήταν το πρώτο της ταξίδι με αεροπλάνο, σηματοδοτώντας μια νέα εμπειρία στη ζωή της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta