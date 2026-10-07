Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης: Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή, η διάθεση ξεκινά 15 Οκτωβρίου

Τροπολογία που αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης κατατέθηκε στη Βουλή, σηματοδοτώντας την έναρξη της διάθεσής του στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία αυτή, που προέρχεται από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, έχει ως βασικό στόχο τη διασφάλιση ότι το όφελος της επιδότησης θα μετακυλιστεί στο σύνολό του στους τελικούς καταναλωτές.

Η κατάθεση της τροπολογίας και οι στόχοι της

Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με αυτήν, επεκτείνεται το ήδη υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης που εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να καλύπτει πλέον και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης-θέρμανσης. Αυτή η επέκταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, τονίζεται ρητά ότι η επιδότηση αποσκοπεί στη μεταφορά του οφέλους εξ ολοκλήρου στους τελικούς καταναλωτές. Για τον σκοπό αυτό, τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων θα λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι φορείς για τη μεταφορά της ενίσχυσης, χωρίς να αποκομίζουν οι ίδιοι οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από αυτή τη διαδικασία.

Η περίοδος εφαρμογής της επιδότησης

Με βάση τη νέα διάταξη, η επιδότηση θα αφορά το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η περίοδος εφαρμογής ορίζεται από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου του έτους 2026. Η ενίσχυση αυτή θα χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του κράτους προς τους καταναλωτές.

Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της περιόδου εφαρμογής του μέτρου. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση της επιδότησης και πέραν της 31ης Οκτωβρίου, εάν κριθεί αναγκαίο. Η απόφαση για μια τέτοια παράταση θα λαμβάνεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να προσαρμόζει το μέτρο στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των πολιτών.

Ο καθορισμός του ύψους της επιδότησης

Το ακριβές ύψος της επιδότησης ανά λίτρο δεν προσδιορίζεται στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο καθορισμός του ποσού της ενίσχυσης θα γίνει με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή αναμένεται να δημοσιευθεί πριν από την έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά, δηλαδή πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, η τροπολογία παρέχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των ποσών της επιδότησης, πέραν της αρχικής τους καθιέρωσης. Αυτή η ευελιξία στην προσαρμογή των ποσών θα πραγματοποιείται επίσης με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, επιτρέποντας την προσαρμογή του μέτρου στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και ενεργειακές συνθήκες.

Διαδικασία χορήγησης και υπολογισμός της ενίσχυσης

Με την ίδια υπουργική απόφαση που θα καθορίσει το ύψος της επιδότησης, θα προσδιοριστούν και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, θα καθοριστεί ο μηχανισμός εκκαθάρισης, καθώς και κάθε ειδικότερος και τεχνικός όρος που είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου. Αυτό διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται άπαξ επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης, δηλαδή πριν από την προσθήκη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Τα τιμολόγια αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένους φορείς: τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου θέρμανσης, ή τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που επίσης διενεργούν εισαγωγές.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που θα διατεθεί θα υπολογίζεται με βάση τα συνολικά λίτρα καυσίμου που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά. Αυτό περιλαμβάνει τις ποσότητες που προορίζονται για τα πρατήρια, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τους τελικούς καταναλωτές, εξασφαλίζοντας την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος της αγοράς.

Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό

Σε αυτή τη φάση, δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του συνολικού κόστους που θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό από την εφαρμογή του μέτρου της επιδότησης. Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η τελική δαπάνη θα εξαρτηθεί από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, θα καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos