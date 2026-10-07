Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, οι ψαράδες σε όλη τη χώρα διατηρούν τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με την επιδότηση καυσίμων. Οι αλιείς υποστηρίζουν ότι τα ανακοινωθέντα μέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών τους, καθιστώντας ασύμφορη την έξοδο στη θάλασσα. Τα σκάφη τους παραμένουν δεμένα και οι ιχθυόσκαλες κλειστές, ενώ ζητούν επιδότηση της τάξης των 50 λεπτών ανά λίτρο.

Η συνέχεια των κινητοποιήσεων και το τελεσίγραφο

Οι αλιείς, ασυγκίνητοι από τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για έβδομη ημέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπως και σε άλλα λιμάνια της χώρας, ενώ οι ιχθυόσκαλες παραμένουν κλειστές, επηρεάζοντας την τροφοδοσία της αγοράς.

Μετά από μια σύσκεψη που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από δεκατρία λιμάνια της Ελλάδας, οι αλιείς έλαβαν την απόφαση να απευθύνουν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση. Ζητούν άμεση συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως αύριο. Σε περίπτωση που αυτό το αίτημα δεν ικανοποιηθεί, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Οι οικονομικές απαιτήσεις και η δυσαρέσκεια

Οι ψαράδες δηλώνουν ρητά ότι η απόφαση της κυβέρνησης για τον διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο δεν τους ικανοποιεί. Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, από τα προηγούμενα 16 λεπτά. Αντίστοιχα, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, η επιδότηση καθορίζεται στα 24 λεπτά το λίτρο, από τα 12 λεπτά που ίσχυαν πριν.

Οι αλιείς ζητούν επίμονα η ενίσχυση αυτή να ανέλθει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο. Η απαίτηση αυτή βασίζεται στην εκτίμησή τους ότι το τρέχον κόστος των καυσίμων καθιστά οικονομικά ασύμφορη οποιαδήποτε έξοδο των σκαφών τους στη θάλασσα για αλιεία.

Το υπέρογκο κόστος των καυσίμων

Οι αλιείς επισημαίνουν ότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί ένα δυσβάσταχτο βάρος για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, για ένα μεσαίου μεγέθους αλιευτικό σκάφος, οι απαιτούμενες δαπάνες μόνο για καύσιμα κυμαίνονται από 1.200 έως 1.600 ευρώ για κάθε έξοδο. Το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό και επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία τους.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη για τα μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη, όπου το κόστος των καυσίμων μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2.500 ευρώ ανά έξοδο. Αυτά τα ποσά καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη συνέχιση της αλιευτικής δραστηριότητας με τους τρέχοντες όρους, οδηγώντας τους αλιείς σε αδιέξοδο και στην απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Ελλείψεις φρέσκων αλιευμάτων στην αγορά

Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αλιέων έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν σημαντικές ελλείψεις στην αγορά φρέσκων αλιευμάτων. Στις λαϊκές αγορές και τα ιχθυοπωλεία σε όλη τη χώρα, η διαθεσιμότητα φρέσκων ψαριών είναι πλέον περιορισμένη. Οι καταναλωτές παρατηρούν την απουσία ποικιλίας και ποσοτήτων, με αποτέλεσμα να στρέφονται σε άλλες επιλογές.

Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, τα κυρίως διαθέσιμα ψάρια στην αγορά προέρχονται από ιχθυοτροφεία. Οι αλιείς, θέλοντας να αναδείξουν την έλλειψη φρέσκων ψαριών, προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Έστησαν ψησταριά στην πλατεία Αριστοτέλους και μοίρασαν ψημένα κρέατα στους πολίτες, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την απουσία του φρέσκου αλιεύματος από τα τραπέζια των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από: Reader