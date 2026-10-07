Επιδότηση ρεύματος έως 95 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία: Οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι

Επιδότηση ρεύματος ύψους έως 95 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκε για τις ελληνικές βιομηχανίες, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η νέα παρέμβαση εξειδικεύτηκε από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά την αρχική ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Στόχος η συγκράτηση του κόστους και η προστασία του καταναλωτή

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην πρόσφατη άνοδο των τιμών της ενέργειας, η οποία δημιουργεί επιπρόσθετες πιέσεις στην παραγωγή. Η κυβέρνηση στοχεύει σε μια στοχευμένη δράση για τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιδιώκεται η στήριξη των ελληνικών βιομηχανιών που είναι εκτεθειμένες στις αυξήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο βασικός σκοπός είναι η προστασία της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η δημιουργία ενός αναχώματος, ώστε το αυξημένο κόστος να μην μεταφερθεί στις τιμές των προϊόντων και, τελικά, στον καταναλωτή. Το ανώτατο δημοσιονομικό όριο της παρέμβασης έχει οριστεί στα 95 εκατ. ευρώ και η οριστικοποίησή του αναμένεται μετά την απαραίτητη έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP), με την οποία η ελληνική πλευρά βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις.

Το πλαίσιο του Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)

Η παρέμβαση βασίζεται στις δυνατότητες που παρέχει το Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF). Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία, το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2025. Το CISAF δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να στηρίζουν ενεργοβόρες βιομηχανίες όσον αφορά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, το πλαίσιο προβλέπει ενίσχυση που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση έως και 50% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η μείωση αφορά έως και το 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης. Παράλληλα, τίθεται ένα όριο στην τελική τιμή για την επιδοτούμενη κατανάλωση, η οποία δεν μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τα 50 ευρώ/MWh.

Προϋποθέσεις και επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση

Η στήριξη που παρέχεται μέσω του μέτρου συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή μετάβαση και τη μόνιμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Για την αξιοποίηση του μέτρου, οι δικαιούχοι οφείλουν να κατευθύνουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε συγκεκριμένες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και του συνολικού ενεργειακού κόστους.

Παραδείγματα τέτοιων επενδύσεων περιλαμβάνουν την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τη δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και την υλοποίηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης. Με αυτό τον τρόπο, η ενίσχυση δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή ανακούφιση, αλλά ένα κίνητρο για διαρθρωτικές αλλαγές προς μια πιο βιώσιμη και οικονομική λειτουργία των βιομηχανιών.

Οι επιλέξιμοι κλάδοι και το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η λίστα των βιομηχανιών που είναι επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη ενίσχυση ορίζεται με σαφήνεια στο Παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών CEEAG (Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines). Οι κλάδοι που περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο μεταφοράς της παραγωγής τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά την ενίσχυση κρίσιμη για τη διατήρηση της παραγωγικής βάσης εντός της Ένωσης. Τέλος, τον Απρίλιο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF), διευρύνοντας τις δυνατότητες στήριξης λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Enikos