Ο Σταν Μίλερ της United Group στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

Ο Σταν Μίλερ, διευθύνων σύμβουλος της United Group, έλαβε μέρος στο “FT Connect Europe Forum 2026”, μια εκδήλωση που συγκέντρωσε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Η συμμετοχή του αφορούσε το εναρκτήριο πάνελ με θέμα «Ανταγωνιστικότητα και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συνδεσιμότητα». Το φόρουμ, που διοργανώθηκε από τους Financial Times σε συνεργασία με την Connect Europe, είχε ως κεντρικό άξονα το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης, τις επενδύσεις, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Συζητήσεις για την πράξη ψηφιακών δικτύων

Με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να βρίσκονται σε εξέλιξη, η συζήτηση στο φόρουμ επικεντρώθηκε στην προτεινόμενη Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act). Εξετάστηκαν οι σχετικές αντιδράσεις και το κατά πόσο το νέο πλαίσιο ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης.

Ένα ακόμα σημείο συζήτησης ήταν η πρόοδος προς τον περιορισμό του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς. Το ζήτημα των επενδύσεων αποτέλεσε επίσης κεντρικό θέμα σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες.

Οι προτεραιότητες της United Group

Ο Σταν Μίλερ ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για την Πράξη των Ψηφιακών Δικτύων. Ο CEO της United Group, στην οποία ανήκει και η Nova, τόνισε τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος, οι οποίες εκτείνονται από αστικές περιοχές έως παράκτιες και ορεινές ζώνες.

Στη δήλωσή του, ο κ. Μίλερ υπογράμμισε την ανάγκη οι πάροχοι να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα των πολιτών. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων που εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαιτήσεις για αποτελεσματική συνδεσιμότητα

Για να προσφερθεί αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική συνδεσιμότητα σε όλους τους Ευρωπαίους, οι πάροχοι χρειάζονται σαφήνεια, προβλεψιμότητα και δίκαιη απόδοση επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Αυτά τα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ψηφιακών υποδομών.

Ο Σταν Μίλερ είχε την ευκαιρία να μεταφέρει αυτές τις ανάγκες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατά τη διάρκεια του φόρουμ, τονίζοντας τη σημασία τους για το μέλλον των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Συμμετέχοντες στο πάνελ και δημοσιεύσεις

Στο πάνελ, μαζί με τον Σταν Μίλερ, συμμετείχαν επίσης ο Πάτρικ Γιόχανσον, Πρόεδρος και Επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Ericsson, ο Μιχάλ Κόμποσκο, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής για τα Ψηφιακά Δίκτυα, καθώς και η Αντίνα Βαλεάν, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ.

Παρόντες ήταν επίσης ο Ρομπέρτο Βιόλα, Γενικός Διευθυντής της DG CONNECT στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κίραν Σμιθ, ανταποκριτής των Financial Times για θέματα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας.

Μετά την ολοκλήρωση του Φόρουμ, το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό μέσο “Rapporteur”, με έδρα τις Βρυξέλες, δημοσίευσε άρθρο του Σταν Μίλερ με τίτλο «Το ψηφιακό...».

Με πληροφορίες από: Topontiki