Έντονο εργασιακό στρες στην Ελλάδα: Το Ευρωκοινοβούλιο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα, δηλαδή το 49% του εργατικού δυναμικού, έχει αναφέρει ότι βίωσε στρες, κατάθλιψη ή άγχος κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ένα σοβαρό ζήτημα ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο, το οποίο απασχολεί έντονα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη για καλύτερη προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεση προσοχή και λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους.

Εκτεταμένο εργασιακό στρες στην Ελλάδα

Τα δεδομένα για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Συγκεκριμένα, το 49% των εργαζομένων ανέφερε ότι βίωσε στρες, κατάθλιψη ή άγχος μέσα στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Αυτό το υψηλό ποσοστό υπογραμμίζει την έκταση του φαινομένου και την πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στην ελληνική αγορά εργασίας. Τα βιώματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινότητά τους, την παραγωγικότητά τους και τη συνολική τους ευημερία.

Κώδωνας κινδύνου από το Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την κρισιμότητα της καλύτερης προστασίας των εργαζομένων από τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που συνδέονται με την εργασία.

Η προειδοποίηση του Κοινοβουλίου βασίζεται σε τραγικά στοιχεία, καθώς πάνω από 840.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται άμεσα με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον εργασιακό χώρο. Ο αριθμός αυτός αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Αίτημα για νομοθετική πρόταση

Στο πλαίσιο αυτής της ανησυχίας, το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στην υποβολή μιας νομοθετικής πρότασης. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να στοχεύει στην ουσιαστική προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Βασικός άξονας της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας θα είναι η αντιμετώπιση του άγχους που σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Η θέσπιση ενός σαφούς νομικού πλαισίου θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ευθύνες εργοδοτών και προληπτικά μέτρα

Οι ευρωβουλευτές απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα προς τους εργοδότες, ζητώντας τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Αυτό περιλαμβάνει την υιοθέτηση και εφαρμογή μηχανισμών που θα αποτρέπουν τέτοιους κινδύνους στον χώρο εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργοδότες καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές που απαγορεύουν ρητά τη βία, την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και κάθε μορφή μεροληπτικής συμπεριφοράς. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα κρίνεται ζωτικής σημασίας.

Επιπλέον, ζητείται η θέσπιση μηχανισμών έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων, καθώς και η εφαρμογή πρωτοκόλλων πρόληψης που θα βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τη βία που μπορεί να προέρχεται από τρίτους. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από κάθε είδους απειλή για την ψυχική και σωματική τους ακεραιότητα.

Με πληροφορίες από: Reader