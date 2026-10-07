Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα πληρωθούν νωρίτερα οι συνταξιούχοι

Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν στους δικαιούχους νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα, εξαιτίας της επικείμενης εθνικής αργίας της 28ης Οκτωβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ και τα αρμόδια ταμεία προχωρούν σε προσαρμογή του προγράμματος πληρωμών, με στόχο οι συνταξιούχοι να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στα χρήματά τους.

Οι πληρωμές για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Η πρώτη ομάδα πληρωμών αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι συντάξεις για τους δικαιούχους των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, τόσο οι μισθωτοί όσο και οι μη μισθωτοί, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί η κάθε τράπεζα, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα αυτόματα μηχανήματα ανάληψης (ΑΤΜ) από το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου.

Οι συντάξεις των μισθωτών

Η δεύτερη μεγάλη ομάδα πληρωμών αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην Ταμεία Μισθωτών. Παρόλο που η τυπική ημερομηνία καταβολής για αυτή την κατηγορία τοποθετείται στην Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, η διαδικασία επισπεύδεται λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026. Η πληρωμή αυτή περιλαμβάνει τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, καθώς και των υπόλοιπων εντασσόμενων ταμείων, όπως είναι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το ΕΤΑΤ, το ΤΣΕΑΠΓΣΟ, το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ.

Με πληροφορίες από: e-howto.gr