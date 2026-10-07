Συντάξεις: Αύξηση 2,8% από το 2027 και οριστική κατάργηση του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Οι βασικότερες παράμετροι αφορούν την αύξηση των συντάξεων κατά 2,8% και την οριστική κατάργηση του συμψηφισμού της αύξησης με την προσωπική διαφορά. Ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος έχει κωδικοποιήσει τα σημεία αυτά, παρέχοντας ενδεικτικούς υπολογισμούς για τα νέα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι.

Αύξηση στις κύριες συντάξεις από το 2027

Από την πρώτη ημέρα του 2027, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου, οι συνταξιούχοι θα δουν τις κύριες συντάξεις τους να αυξάνονται. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε συνδυασμό με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, η αύξηση αυτή θα είναι της τάξης του 2,8%.

Οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις θα χορηγηθούν σε όλους τους συνταξιούχους που ήδη λαμβάνουν σύνταξη. Επιπλέον, θα επωφεληθούν και όσοι υποβάλουν το σχετικό αίτημα συνταξιοδότησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Ακόμη, την αύξηση σε πραγματικά ποσά θα δουν και όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν εντός του έτους 2027.

Οριστική κατάργηση του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπονται για το 2027 είναι η πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Αυτή η αλλαγή αποτελεί ένα κομβικό σημείο για πολλούς συνταξιούχους, καθώς επηρεάζει άμεσα το τελικό ποσό που λαμβάνουν.

Μέχρι σήμερα, για τους συνταξιούχους που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από την 12η Μαΐου 2016 και λάμβαναν προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους, η εκάστοτε αύξηση απορροφούνταν, είτε ολικά είτε μερικά, από την προσωπική διαφορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αύξηση να είναι κυρίως «λογιστική» και να μην μεταφράζεται σε πραγματικά χρήματα στο πορτοφόλι τους. Το 2026, ο συμψηφισμός αυτός είχε ήδη περιοριστεί στο μισό της αύξησης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται οριστικά.

Ποιοι ωφελούνται από τις νέες ρυθμίσεις

Με την οριστική κατάργηση του συμψηφισμού, η αύξηση του 2,8% θα καταβληθεί ακέραια σε όλους τους συνταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον καμία διάκριση ως προς την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή το αν κάποιος λαμβάνει προσωπική διαφορά. Όλοι οι δικαιούχοι θα δουν την αύξηση να προστίθεται απευθείας στο ποσό της σύνταξής τους.

Από αυτή την αλλαγή αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 670.000 συνταξιούχοι. Πρόκειται για εκείνους τους συνταξιούχους που μέχρι σήμερα έβλεπαν την ετήσια αύξηση να «χάνεται» λόγω της προσωπικής διαφοράς. Πλέον, το ποσό της αύξησης θα είναι ορατό και απτό στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Η προσωπική διαφορά: Τι ισχύει πλέον

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η προσωπική διαφορά δεν πρόκειται να περικοπεί ούτε να αφαιρεθεί από τη σύνταξη των δικαιούχων. Η προσωπική διαφορά θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στο ύψος που έχει σήμερα. Η μόνη αλλαγή είναι ότι παύει πλέον να απορροφά τις ετήσιες αυξήσεις που χορηγούνται στις συντάξεις. Συνεπώς, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά θα συνεχίσουν να τη λαμβάνουν, ενώ ταυτόχρονα θα επωφελούνται πλήρως από τις νέες αυξήσεις.

Ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, με βάση τα στοιχεία του σχεδίου του προϋπολογισμού, έχει προχωρήσει σε ενδεικτικούς υπολογισμούς για τα νέα ποσά, προκειμένου να γίνει κατανοητό το πρακτικό αντίκτυπο των αλλαγών στους συνταξιούχους. Οι υπολογισμοί αυτοί παρουσιάζουν αναλυτικά πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις μετά την αύξηση του 2,8% και την κατάργηση του συμψηφισμού.

Με πληροφορίες από: Enikos