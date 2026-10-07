Ρεκόρ φορολογικών εσόδων στα 5,12 δισ. ευρώ με πάνω από 100.000 εκπρόθεσμες δηλώσεις

Σε ιστορικό υψηλό έχει ανέλθει ο βεβαιωμένος φόρος από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2025, ξεπερνώντας πλέον τα 5,12 δισ. ευρώ. Αυτή η αύξηση καταγράφεται παρά το γεγονός ότι χιλιάδες φορολογούμενοι εξακολουθούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εκπρόθεσμα, αρκετές εβδομάδες μετά την αρχική προθεσμία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζει την επεξεργασία των στοιχείων, ενώ παράλληλα προχωρά στην αυτοματοποίηση της επιβολής προστίμων.

Ο λογαριασμός των φόρων σε ιστορικό υψηλό

Ο συνολικός φόρος που έχει βεβαιωθεί από τις φορολογικές δηλώσεις φτάνει πλέον τα 5,122 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό ξεπερνά τα 5,069 δισ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς και καταγράφει ένα νέο ιστορικό υψηλό. Ο λογαριασμός των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025 συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι εξακολουθούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρκετές εβδομάδες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αυτοματοποιεί σταδιακά την επιβολή προστίμων για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια περίοδο αυξημένων φορολογικών εσόδων, με τον βεβαιωμένο φόρο να φτάνει σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.

Χιλιάδες εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά την προθεσμία

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έως τις 5 Οκτωβρίου είχαν κατατεθεί 6.837.802 δηλώσεις. Συγκριτικά, στις 24 Ιουλίου, οπότε και έκλεισε η εμπρόθεσμη διαδικασία υποβολής, ο αριθμός τους ήταν 6.737.763. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 100.000 αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας.

Οι εκπρόθεσμες αυτές υποβολές συνέβαλαν στην περαιτέρω αύξηση του συνολικού βεβαιωμένου φόρου. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, με τους φορολογούμενους που δεν τήρησαν τις προθεσμίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία.

Η εξέλιξη των βεβαιωμένων φόρων τα τελευταία έτη

Η σύγκριση των φετινών δεδομένων με τα προηγούμενα έτη είναι ενδεικτική της σημαντικής αύξησης του βεβαιωμένου φόρου. Το 2024 είχαν βεβαιωθεί μέσω των φορολογικών δηλώσεων 4,814 δισ. ευρώ, ενώ το 2023 το ποσό αυτό ανερχόταν σε 3,796 δισ. ευρώ. Το 2022, ο βεβαιωμένος φόρος ήταν 3,217 δισ. ευρώ.

Η απόσταση από εκείνα τα επίπεδα είναι πλέον μεγάλη. Το 2021, σε συνθήκες πανδημίας, ο λογαριασμός είχε υποχωρήσει στα 2,782 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 είχε διαμορφωθεί στα 3,625 δισ. ευρώ. Το 2019, πριν από την πανδημία, οι φόροι που είχαν βεβαιωθεί ανέρχονταν σε 3,584 δισ. ευρώ. Η φετινή επίδοση ξεπερνά σημαντικά όλα τα προηγούμενα έτη, καταγράφοντας ένα νέο ορόσημο.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση

Πίσω από τη φετινή αύξηση του βεβαιωμένου φόρου βρίσκονται δύο βασικοί παράγοντες: η άνοδος των δηλωθέντων εισοδημάτων και η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην αύξηση του συνολικού λογαριασμού που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς σχεδόν οι μισοί φορολογήθηκαν με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό και όχι αποκλειστικά με βάση το εισόδημα που δήλωσαν. Στην επιβάρυνση συμβάλλει επίσης η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Έτσι, οι αυξήσεις στα ονομαστικά εισοδήματα μπορούν να μεταφέρουν φορολογουμένους σε υψηλότερα επίπεδα φορολόγησης, χωρίς να έχει αυξηθεί αντίστοιχα η πραγματική αγοραστική τους δύναμη.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Για όσους άφησαν τη δήλωση μετά την προθεσμία, υπάρχει και ο κίνδυνος επιβολής προστίμων. Η εκπρόθεσμη υποβολή, πάντως, δεν οδηγεί σε «καμπάνα» σε όλες τις περιπτώσεις. Πρόστιμο επιβάλλεται όταν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει φόρος μεγαλύτερος των 100 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ, όπως αναφέρθηκε, αυτοματοποιεί σταδιακά την επιβολή αυτών των προστίμων. Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην κατηγορία των εκπρόθεσμων δηλώσεων με προκύπτοντα φόρο άνω των 100 ευρώ θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις επικείμενες κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki