Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες: Στα 32 λεπτά για απρίλιο και μάιο, στα 24 λεπτά το καλοκαίρι

Σημαντική ενίσχυση ανακοινώθηκε για τους επαγγελματίες ψαράδες της χώρας, καθώς διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσφέρει ανάσα στον κλάδο, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξημένο ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των αλιευτικών σκαφών. Η αύξηση της επιδότησης προβλέπεται για τους μήνες απρίλιο, μάιο, ιούνιο, ιούλιο και αύγουστο του 2026.

Διπλασιασμός της επιδότησης και οι νέες τιμές

Η νέα ρύθμιση προβλέπει συγκεκριμένες αυξήσεις στην επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου. Για τους μήνες απρίλιο και μάιο του 2026, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από τα 16 λεπτά που ίσχυαν προηγουμένως. Αυτή η αύξηση αντιπροσωπεύει έναν διπλασιασμό του ποσού της ενίσχυσης για την εν λόγω περίοδο.

Αντίστοιχα, για τους καλοκαιρινούς μήνες ιούνιο, ιούλιο και αύγουστο του 2026, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 24 λεπτά ανά λίτρο. Και σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για διπλασιασμό της αρχικής επιδότησης, η οποία ανερχόταν στα 12 λεπτά ανά λίτρο. Οι νέες τιμές στοχεύουν στην πρόσθετη στήριξη του αλιευτικού κλάδου.

Στόχος η ανακούφιση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος

Η παρέμβαση αυτή έχει ως κύριο στόχο τον περιορισμό της επιβάρυνσης των επαγγελματιών αλιέων από το κόστος των καυσίμων. Το ενεργειακό κόστος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες για την αλιευτική δραστηριότητα και επηρεάζει άμεσα την οικονομική βιωσιμότητα των επαγγελματιών. Το ζήτημα του ακριβού πετρελαίου έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις συζητήσεις μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και των εκπροσώπων των αλιέων.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στους δικαιούχους μέσω του καθεστώτος de minimis. Αυτή η μέθοδος επιλογής υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της παρέμβασης ως άμεσης και στοχευμένης βοήθειας. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν επισημανθεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις του υπουργείου ως μία από τις βασικές πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική αλιεία.

Συνεργασία υπουργείων και ανακοίνωση

Την αύξηση της επιδότησης για τους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Η απόφαση αυτή προήλθε έπειτα από συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και με τον αρμόδιο υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά. Η συνεργασία των δύο υπουργείων υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος του ενεργειακού κόστους στον κλάδο.

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας. Το πακέτο αυτό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με την επιδότηση του πετρελαίου να αποτελεί ένα κρίσιμο μέρος αυτής της στρατηγικής.

Σύνδεση με τον αγροτικό τομέα και μελλοντική στήριξη

Η νέα ρύθμιση για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιστοιχεί στην ενίσχυση που έχει δοθεί στον αγροτικό τομέα. Εκεί, η στήριξη αφορούσε το κόστος των λιπασμάτων, το οποίο αποτελεί επίσης μια σημαντική δαπάνη για τη γεωργική παραγωγή. Αυτή η αντιστοίχιση αναδεικνύει μια κοινή προσέγγιση στην αντιμετώπιση των αυξημένων λειτουργικών εξόδων σε πρωτογενείς τομείς παραγωγής.

Παράλληλα με την τρέχουσα αύξηση της επιδότησης, το υπουργείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω στήριξη του αλιευτικού κλάδου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξετάζεται η ενεργοποίηση πρόσθετων πόρων για τους αλιείς τους επόμενους μήνες. Νέες ανακοινώσεις σχετικά με αυτό το θέμα αναμένονται εντός του Οκτωβρίου.

Οι προκλήσεις της ελληνικής αλιείας

Ο αλιευτικός κλάδος στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σύνολο προκλήσεων που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία και τη βιωσιμότητά του. Πέρα από το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι επαγγελματίες αλιείς έρχονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν τα αλιευτικά αποθέματα και τα οικοσυστήματα.

Επιπλέον, ο κλάδος καλείται να διαχειριστεί την εξάπλωση ξενικών ειδών, τα οποία μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τέλος, υπάρχουν προβλήματα που συνδέονται με τη λαθραλιεία, ένα ζήτημα που υπονομεύει τις προσπάθειες για βιώσιμη αλιεία και δίκαιο ανταγωνισμό στον τομέα.

Με πληροφορίες από: Newsit