Τεκμαρτό εισόδημα και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις «φουσκώνουν» τον φόρο εισοδήματος – Στα 5,1 δισ. ευρώ ο φετινός λογαριασμός

Ο συνολικός φόρος εισοδήματος για φέτος έχει ανέλθει στα 5,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην άνοδο των εισοδημάτων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και στην εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, η ενίσχυση των ονομαστικών μισθών είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση μεγάλου μέρους των φορολογουμένων σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια.

Το νέο ιστορικό υψηλό του φόρου εισοδήματος

Ο φετινός λογαριασμός του φόρου εισοδήματος, ύψους 5,1 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα νέο ιστορικό ρεκόρ. Αυτό το ποσό είναι ήδη αυξημένο κατά περίπου 53,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι, όταν ο φόρος είχε διαμορφωθεί στα 5,069 δισ. ευρώ. Η τελική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω αυτόν τον λογαριασμό.

Οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση περιλαμβάνουν την τεκμαρτή φορολόγηση που εφαρμόζεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, την άνοδο των εισοδημάτων που παρατηρήθηκε τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς και την επέκταση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την φορολογική διοίκηση. Αυτοί οι παράγοντες «φουσκώνουν» χρόνο με τον χρόνο τις κρατικές εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος.

Η σταθερά ανοδική πορεία του φόρου εισοδήματος

Η «καμπύλη» του φόρου εισοδήματος παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τα στοιχεία. Συγκεκριμένα, το 2022 είχαν βεβαιωθεί 3,207 δισ. ευρώ, ενώ το 2023 το ποσό ανήλθε σε 3,79 δισ. ευρώ. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε το 2024, φτάνοντας τα 4,814 δισ. ευρώ, και το 2025 σκαρφάλωσε στα 5,069 δισ. ευρώ.

Η επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εκπρόθεσμων, επιβεβαιώνει αυτή την τάση. Η συνεχής αύξηση των εισπράξεων από τον φόρο εισοδήματος υπογραμμίζει τις μεταβολές στο φορολογικό τοπίο και στα εισοδήματα των πολιτών.

Οι επιπτώσεις των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις

Η ενίσχυση των ονομαστικών μισθών, η οποία προήλθε από την αύξηση του κατώτατου μισθού και την επαναφορά των τριετιών, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αύξηση των μέσων αποδοχών, είχε άμεσο αντίκτυπο στους φορολογούμενους. Ένα σημαντικό μέρος αυτών μετακινήθηκε σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια.

Αυτή η μετακίνηση μεταφράστηκε σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος. Η αύξηση των εισοδημάτων, αν και θετική, συνοδεύτηκε από αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις για πολλούς πολίτες.

Το βάρος της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ένα ιδιαίτερο βάρος στην αύξηση του φόρου εισοδήματος έχει το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για περίπου 400.000 επαγγελματίες, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2025 αυξήθηκε κατά περίπου 6%, φτάνοντας τα 12.320 ευρώ από τα 11.620 ευρώ που ήταν προηγουμένως.

Για όσους φορολογήθηκαν με βάση αυτό το τεκμήριο, ο τελικός φόρος εισοδήματος παρουσίασε αύξηση έως και 33,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό το μέτρο επηρέασε σημαντικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και οι δηλώσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εντατικοποιήσει τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και έχει διευρύνει τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Αυτές οι ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των περιθωρίων απόκλισης μεταξύ των στοιχείων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι και των πληροφοριών που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 5 Οκτωβρίου είχαν υποβληθεί 6,83 εκατ. δηλώσεις. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου 100.000 περισσότερες σε σχέση με τις 6,73 εκατ. που είχαν υποβληθεί έως τις 24 Ιουλίου, όταν έληξε η κανονική προθεσμία υποβολής. Παράλληλα, εφαρμόζονται αυτόματα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos