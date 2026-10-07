Η ΤΙΤΑΝ στην επενδυτική βαθμίδα και οι αλλαγές στον χρηματοοικονομικό τομέα

Η ελληνική επιχειρηματική σκηνή βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ να αποκτά επενδυτική βαθμίδα, γεγονός που σηματοδοτεί νέες προοπτικές για τον όμιλο. Παράλληλα, ο χρηματοοικονομικός τομέας καταγράφει αυξημένο αριθμό συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων, αν και με μειωμένη συνολική αξία, ενώ θεσπίζονται νέες διατάξεις για την άντληση στοιχείων σχετικά με τη «μαύρη λίστα» των εταιρικών στελεχών.

Η ΤΙΤΑΝ αποκτά επενδυτική βαθμίδα από την S&P

Σε μια σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ απέκτησε επενδυτική βαθμίδα. Ο οίκος αξιολόγησης S&P Global Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας σε BBB- από BB+, διατηρώντας σταθερό το outlook. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην ισχυρή λειτουργική επίδοση της ΤΙΤΑΝ, τη συνετή χρηματοοικονομική της πολιτική, καθώς και τις ανθεκτικές ταμειακές ροές που παρουσιάζει ο όμιλος.

Τα οικονομικά στοιχεία του α’ εξαμήνου συνηγορούν στην αναβάθμιση, καθώς οι πωλήσεις του ομίλου έφτασαν τα 1,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) διαμορφώθηκαν στα 312 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,7%, ενώ η μόχλευση ανήλθε στις 1,4 φορές. Η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας BBB- ανοίγει την πόρτα σε θεσμικά χαρτοφυλάκια που μέχρι πρότινος δεν είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν στα ομόλογα του ομίλου.

Αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε φθηνότερο χρήμα για την ΤΙΤΑΝ, παρέχοντας περισσότερα «πυρομαχικά» για μελλοντικές εξαγορές, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε ΗΠΑ, Τουρκία και Γαλλία. Επιπλέον, διευκολύνει τη χρηματοδότηση έργων δέσμευσης άνθρακα. Σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από ένταση κεφαλαίων, το μειωμένο κόστος δανεισμού αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ΤΙΤΑΝ είναι η δεύτερη εισηγμένη εταιρεία υψηλής κεφαλαιοποίησης, εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, που εξασφαλίζει επενδυτική βαθμίδα, μετά τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος έχει λάβει αντίστοιχες αξιολογήσεις από τη Moody’s και την S&P.

Μείωση της αξίας των deals στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) συνέχισαν να πραγματοποιούνται με αυξημένο ρυθμό κατά το α’ εξάμηνο, ωστόσο η συνολική τους αξία παρουσίασε μείωση. Σύμφωνα με στοιχεία της EY, το α’ εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν παγκοσμίως 1.137 συμφωνίες, αριθμός αυξημένος κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, η συνολική τους αξία υποχώρησε στα 134 δισεκατομμύρια δολάρια, από 191 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα.

Η μείωση αυτή στην αξία αποδίδεται κυρίως στον περιορισμένο αριθμό μεγάλων συμφωνιών, γνωστών ως megadeals. Συγκεκριμένα, μόνο 25 συναλλαγές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, έναντι 37 που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στην Ευρώπη, οι συμφωνίες αυξήθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τις 375, με τη συνολική τους αξία να ανέρχεται στα 64 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την ώθηση στην ευρωπαϊκή αγορά έδωσαν κυρίως οι τομείς της ασφάλισης και, σε μεγαλύτερο βαθμό, της διαχείρισης περιουσίας. Ειδικότερα, η αξία των deals στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας εκτινάχθηκε στα 31 δισεκατομμύρια δολάρια, από μόλις 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη εν μέρει σε μία μεγάλη συναλλαγή ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αντίθετα, οι συμφωνίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και τις κεφαλαιαγορές σημείωσαν μείωση, με την αξία τους να διαμορφώνεται στα 19 δισεκατομμύρια δολάρια, από 51 δισεκατομμύρια δολάρια το α’ εξάμηνο του 2025. Η μελέτη της EY υπογραμμίζει μια ισχυρή δυναμική στις συναλλαγές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Νέες ρυθμίσεις για τη «μαύρη λίστα» εταιρικών στελεχών

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, το Εθνικό Ποινικό Μητρώο αναγνωρίζεται πλέον ως επίσημη πηγή στοιχείων για τη σύνταξη της «μαύρης λίστας» των διοικούντων εταιρείες. Ένα άρθρο του νέου επενδυτικού νόμου προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης δεδομένων για την ενημέρωση του Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα αποκτούν πλέον και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ρύθμιση αυτή αφορά πρόσωπα τα οποία, βάσει των προβλέψεων, δεν επιτρέπεται να αναλάβουν συγκεκριμένες διευθυντικές θέσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit