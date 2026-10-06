Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τοποθετήθηκε σχετικά με τις φήμες περί οικονομικών εκκρεμοτήτων με τον Νίκο Καρβέλα, υποστηρίζοντας ότι ο συνθέτης έχει εξοφληθεί. Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο των τοποθετήσεων του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη καλλιτεχνικού ρήγματος στη σχέση τους και αναφέρθηκε σε περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Η θέση του δικηγόρου της Άννας Βίσση

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, εκπροσωπώντας την Άννα Βίσση, δήλωσε πως η εταιρεία παραγωγής έχει εξοφλήσει τον Νίκο Καρβέλα πριν από τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο δικηγόρος τόνισε ότι δεν υφίσταται οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή.

Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι έχουν καταβληθεί περίπου 300.000 ευρώ στον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων στιχουργών και παραγωγών. Ο κ. Δημητρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εκκρεμότητα οικονομικής φύσεως και πως δεν έχουν επιδοθεί εξώδικα από την πλευρά του κυρίου Καρβέλα προς την κυρία Βίσση. Επιπλέον, διέψευσε κατηγορηματικά ότι συνέβη οποιοδήποτε επεισόδιο στα καμαρίνια του ΟΑΚΑ.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχολίασε πως δεν μπορεί να θεμελιωθεί καμία άλλη αξίωση προς την εταιρεία παραγωγής ή προς την Άννα Βίσση. Κάλεσε μάλιστα τον Νίκο Καρβέλα να επικοινωνήσει μαζί του, εφόσον έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος.

Η αντίδραση του Νίκου Καρβέλα

Ο Νίκος Καρβέλας, στιχουργός και συνθέτης που έχει υπογράψει το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας της Άννας Βίσση, τοποθετήθηκε σχετικά με τις ανακρίβειες που διαδίδονται για την απουσία του από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει υποχρέωση να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές τις ανακρίβειες.

Ο συνθέτης υπογράμμισε την ειλικρίνεια και αμεσότητα με την οποία μιλάει, ακόμα και αν αυτή είναι υπερβολική. Αναφέρθηκε επίσης στην ευρέως γνωστή καλλιτεχνική και προσωπική σχέση που τον συνδέει με την Άννα Βίσση.

Το καλλιτεχνικό ρήγμα

Ο Νίκος Καρβέλας επιβεβαίωσε την ύπαρξη καλλιτεχνικού ρήγματος στη σχέση του με την Άννα Βίσση. Εξήγησε ότι άλλο είναι να προσφέρεται ένα ωραίο θέαμα και άλλο τα τραγούδια να γίνονται δευτερεύον, συνοδευτικό υλικό για ένα «φαραωνικό υπερθέαμα» εικόνας, το οποίο παρακολουθείται από γιγαντοοθόνες.

Διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για θέμα επιλογής «χώρων», αλλά για σύγκρουση μεταξύ τελείως διαφορετικών προθέσεων και οραμάτων. Ο συνθέτης περιέγραψε την κατάσταση ως σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων.

Οι οικονομικές αξιώσεις του συνθέτη

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι η εταιρεία παραγωγής τον ενημέρωσε λίγο πριν τη συναυλία πως δεν θα τον πληρώσουν, με την αιτιολογία ότι το κόστος ξεπέρασε τα προβλεπόμενα. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά σε όλα τα χρόνια που βρίσκεται στον χώρο που ακούει παραγωγό να δηλώνει τελεσιγραφικά σε δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος του παραγωγού είναι μεγάλο.

Ο συνθέτης τόνισε πως η συγκεκριμένη συναυλία επιλέχθηκε να γίνει από τον ίδιο τον παραγωγό, χωρίς καν να ρωτηθεί ο δημιουργός. Ο κ. Καρβέλας ενημέρωσε την εταιρεία παραγωγής ότι δεν ζητούσε τίποτα περισσότερο από το να λάβει τη συμφωνημένη αμοιβή, την οποία είχε λάβει σε ανάλογες περιπτώσεις και η οποία ήταν σε πλήρη γνώση της εταιρείας μέσω της Άννας Βίσση.

Το περιστατικό με τις θέσεις

Επιπλέον, ο Νίκος Καρβέλας επισήμανε ένα ακόμα περιστατικό που συνέβη λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας. Όπως ανέφερε, τον ενημέρωσαν ότι εκείνος και η παρέα του θα καθίσουν σε άλλες θέσεις. Ο λόγος που του δόθηκε ήταν ότι ο χρηματοδότης δεν επιθυμούσε να καθίσουν μαζί του.

Με πληροφορίες από: Topontiki