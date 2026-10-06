Η έρευνα για την υπόθεση Καμπούρη και οι 25 εταιρείες: Από την καταγγελία εργαζόμενης στην αποκάλυψη εκατομμυρίων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών σχετικά με τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να έχει αφήσει πίσω της εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, ΦΠΑ και άλλες υποχρεώσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τουλάχιστον 25 εταιρείες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις και αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.

Η έρευνα των αρχών και οι συλλήψεις

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, καθώς και η σύζυγός του. Επίσης, έχουν συλληφθεί πρόσωπα που φέρεται να είχαν αναλάβει ρόλους λογιστών, επιχειρηματιών ή «αχυρανθρώπων» στο πλαίσιο της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο επιπλέον ατόμων που αναζητούνται.

Η δράση του συγκεκριμένου μηχανισμού, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φέρεται να δημιουργήθηκαν εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Μεταξύ αυτών των κλάδων συγκαταλέγονται η διαφήμιση, η εστίαση, η ένδυση και η νυχτερινή διασκέδαση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η αρχή του ξετυλίγματος: Η καταγγελία της εργαζόμενης

Η υπόθεση φέρεται να άρχισε να ξετυλίγεται μετά από μια καταγγελία που υποβλήθηκε από πρώην εργαζόμενη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που ανήκουν στον Φίλιππο Καμπούρη. Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη της εκτεταμένης έρευνας των Αρχών, η οποία οδήγησε στις μέχρι τώρα συλλήψεις και στην αποκάλυψη του φερόμενου δικτύου των εταιρειών.

Η συγκεκριμένη γυναίκα, σύμφωνα με όσα δήλωσε η δικηγόρος της, λάμβανε ως μισθό περίπου 600 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης για το έτος 2023, διαπίστωσε έκπληκτη ότι στην εφορία εμφανιζόταν εισόδημα ύψους 19.500 ευρώ. Αυτή η σημαντική διαφορά στο δηλωθέν εισόδημα είχε άμεσες και αρνητικές συνέπειες για την ίδια, καθώς, ως διαζευγμένη μητέρα, έχασε κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν με βάση το πραγματικό ύψος του εισοδήματός της, γεγονός που την οδήγησε στην αναζήτηση απαντήσεων.

Το δίκτυο των εταιρειών και οι «αχυράνθρωποι»

Προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς είχε συμβεί με το δηλωθέν εισόδημά της, η πρώην εργαζόμενη απευθύνθηκε στον e-ΕΦΚΑ και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με την καταγγελία της, προέκυψε ότι τρεις εταιρείες, τις οποίες η ίδια δεν γνώριζε καθόλου, εμφανίζονταν να δηλώνουν εισοδήματα στο όνομά της. Αυτό το εύρημα υποδήλωνε την ύπαρξη ενός ευρύτερου δικτύου εταιρειών που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη ή τη διαχείριση εισοδημάτων.

Όπως υποστήριξε η δικηγόρος της εργαζόμενης, Βιργινία Ξανθοπούλου, οι συγκεκριμένες εταιρείες που δήλωναν εισοδήματα στο όνομα της πελάτισσάς της, εμφανίζονταν να έχουν τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο. Η κυρία Ξανθοπούλου χαρακτήρισε αυτό το πρόσωπο ως «αχυράνθρωπο», υποδηλώνοντας ότι λειτουργούσε ως βιτρίνα για τις πραγματικές δραστηριότητες της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό το στοιχείο ενίσχυσε τις υποψίες για ένα οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης, με τη χρήση προσώπων που δεν είχαν ενεργό ρόλο στις εταιρείες.

Οι έλεγχοι σε ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ και τραπεζικούς λογαριασμούς

Η δικηγόρος Βιργινία Ξανθοπούλου περιέγραψε στην τηλεόραση του OPEN τις λεπτομέρειες της προσπάθειας να εντοπιστεί η προέλευση των χρημάτων που εμφανίζονταν ως μισθοδοσία της εργαζόμενης. Από τον ενδελεχή έλεγχο των κινήσεων του e-banking της πελάτισσάς της, διαπιστώθηκε ένα σύνθετο σχήμα. Συγκεκριμένα, τρεις εταιρείες εμφανίζονταν να δηλώνουν εισοδήματα στο όνομα της εργαζόμενης, ενώ άλλες τρεις εταιρείες φέρεται να κατέβαλλαν τα αντίστοιχα ποσά στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Παράλληλα με τους ελέγχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις φορολογικές δηλώσεις, πραγματοποιήθηκε και έλεγχος στον e-ΕΦΚΑ. Από αυτόν τον έλεγχο, φέρεται να προέκυψε ότι δύο από τις εταιρείες που την εμφάνιζαν ως εργαζόμενη στην εφορία, την είχαν δηλώσει και ως ασφαλισμένη. Αυτό το εύρημα προσέθεσε ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης, δείχνοντας την έκταση της φερόμενης απάτης και την προσπάθεια να δοθεί νομιμοφάνεια σε παράνομες ενέργειες, επηρεάζοντας τόσο φορολογικά όσο και ασφαλιστικά δεδομένα της εργαζόμενης.

Με πληροφορίες από: Topontiki