Η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίας τσιγάρων με διαφυγόντες φόρους άνω του 1,4 εκατ. ευρώ

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξάρθρωσαν μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 7,4 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από αυτή την παράνομη δραστηριότητα υπολογίζονται σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ

Η εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης ελεγκτικής δράσης από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από ενδελεχή αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων που συλλέχθηκαν από τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής.

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν επεκτάθηκαν σε διάφορους χώρους, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποιούνταν από το κύκλωμα. Συγκεκριμένα, η δράση περιελάμβανε ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, σε εγκαταστάσεις κατασκευής φερέτρων, καθώς και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους, υποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του δικτύου.

Η δομή και λειτουργία του κυκλώματος

Τα ευρήματα των ελεγκτών αποκαλύπτουν μια καλά οργανωμένη δομή πίσω από τη διακίνηση των λαθραίων καπνικών προϊόντων. Το δίκτυο λειτουργούσε μεθοδικά, καλύπτοντας όλα τα στάδια, από την αποθήκευση και τη μεταφορά έως τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων τσιγάρων στην αγορά.

Για την εκτέλεση των παράνομων δραστηριοτήτων του, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μισθωμένους χώρους για την αποθήκευση των προϊόντων. Επιπλέον, διέθετε έναν στόλο μεταφορικών μέσων, ο οποίος περιελάμβανε οχήματα με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση των καπνικών προϊόντων.

Ο τρόπος απόκρυψης των λαθραίων τσιγάρων

Οι συνολικά 7,4 εκατομμύρια λαθραίες μονάδες τσιγάρων εντοπίστηκαν τοποθετημένες μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες ξύλινες κάσες. Αυτές οι κάσες ήταν συσκευασμένες και έτοιμες για άμεση διανομή στην αγορά, γεγονός που υποδηλώνει την ετοιμότητα του κυκλώματος για περαιτέρω διακίνηση.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου απόκρυψης ήταν η επένδυση των ξύλινων κασών με μεταλλικές ράβδους. Αυτή η τεχνική είχε ως πρωταρχικό σκοπό να αποτρέψει την ανίχνευση των καπνικών προϊόντων κατά τους ελέγχους με ακτίνες X (x-ray), καθιστώντας τον εντοπισμό τους εξαιρετικά δύσκολο για τις αρχές.

Οι οικονομικές επιπτώσεις και οι συλλήψεις

Από την οργανωμένη αυτή επιχείρηση λαθρεμπορίας, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το ποσό του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει το παράνομο κέρδος που θα αποκόμιζε το κύκλωμα από την παράνομη διακίνηση των καπνικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Συνέχιση των ερευνών και έλεγχος γνησιότητας

Η έρευνα των αρχών δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς συνεχίζεται εντατικά με στόχο τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδεχομένως εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας. Παράλληλα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη διαλεύκανση τυχόν διασυνδεδεμένων δικτύων που μπορεί να λειτουργούν.

Επιπλέον, δείγματα των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων έχουν αποσταλεί για λεπτομερή εξέταση στη Χημική Υπηρεσία του Κράτους. Ταυτόχρονα, έχουν σταλεί και στις εταιρείες που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα, προκειμένου να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των τσιγάρων που κατασχέθηκαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki