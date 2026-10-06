Υψηλές επιδόσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό τον Σεπτέμβριο

Σε υψηλούς ρυθμούς επανήλθε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την πλήρη επαναφορά του εργαλείου στην κανονικότητα μετά την εποχικότητα του Αυγούστου. Οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις έφθασαν τις 2.237, εκ των οποίων οι 496 πραγματοποιήθηκαν βάσει της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών. Οι αρχικές οφειλές που ρυθμίστηκαν ανέρχονται συνολικά σε 640 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πρόκειται για επίδοση που βρίσκεται σε υψηλό εξαμήνου, τόσο ως προς το πλήθος των ρυθμίσεων όσο και ως προς το συνολικό ύψος των αρχικών οφειλών που αυτές αφορούν.

Ρεκόρ εξαμήνου σε ρυθμίσεις και οφειλές

Τον Σεπτέμβριο, οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ανήλθαν σε 2.237. Από αυτές, οι 496 ρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών. Το συνολικό ύψος των αρχικών οφειλών που διευθετήθηκαν τον ίδιο μήνα έφτασε τα 640 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν ένα υψηλό εξαμήνου, τόσο ως προς τον αριθμό των επιτυχημένων ρυθμίσεων όσο και ως προς το συνολικό ποσό των αρχικών οφειλών που αυτές καλύπτουν. Συνολικά, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, έχουν πραγματοποιηθεί 70.244 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 21,21 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αυξημένη κινητικότητα στην πλατφόρμα

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κινητικότητα που παρατηρήθηκε στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα κατέγραψαν επίσης ρεκόρ εξαμήνου, φτάνοντας τις 7.493. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για την αξιοποίηση του μηχανισμού.

Παράλληλα με τις εκκινήσεις, οι οριστικές υποβολές αιτήσεων ανήλθαν σχεδόν στις 2.986. Η αυξημένη ροή αιτήσεων και υποβολών δείχνει την ενεργή χρήση της πλατφόρμας και την προσπάθεια των οφειλετών να διευθετήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Προστασία ευάλωτων νοικοκυριών και αναστολές πλειστηριασμών

Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν 270 επιτυχείς ρυθμίσεις που αφορούσαν ευάλωτους οφειλέτες. Από αυτές τις ρυθμίσεις, οι 32 αφορούσαν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), προσφέροντας μια σημαντική διέξοδο σε αυτή την κατηγορία πολιτών.

Παράλληλα, κατά τον ίδιο μήνα, μέσω της επιτυχούς υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, επιτεύχθηκαν 651 αναστολές πλειστηριασμών. Αυτό το μέτρο εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία της περιουσίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών τους, προσφέροντας ένα «δίχτυ ασφαλείας» σε όσους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις και υπηρεσίες υποστήριξης

Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκαν οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς, οι οποίοι είναι οι Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Οι ρυθμίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε αναμενόμενα χαμηλό ρυθμό, λόγω της εποχικότητας του Αυγούστου. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις ύψους 164 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2.080 οφειλέτες.

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση αυτή προσφέρεται μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh είτε καλώντας στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, από την αρχή του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 35.131 ραντεβού. Το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών που έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης υποστήριξης.

Με πληροφορίες από: News.gr