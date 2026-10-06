Μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο – Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ

Μηνύσεις σε δεκαοκτώ influencers για προώθηση παράνομων παιγνίων έχουν ήδη κατατεθεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι υποθέσεις αυτές βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης στα γραφεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), την 6η Οκτωβρίου του 2026.

Διωκτικές ενέργειες και προειδοποιήσεις

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, έδωσε έμφαση στην προώθηση παράνομων παιχνιδιών μέσω των κοινωνικών δικτύων. Όπως ανέφερε, ένα βίντεο ή μια ζωντανή μετάδοση μπορεί να φέρει τα παράνομα παίγνια μπροστά σε μεγάλο αριθμό χρηστών, διευρύνοντας το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι «το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα» και ξεκαθάρισε πως όσοι χρησιμοποιούν την απήχησή τους για να διαφημίζουν παράνομο τζόγο θα εντοπίζονται, θα ελέγχονται και θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Υπογράμμισε επίσης ότι «η ανωνυμία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», ενώ τόνισε ότι η παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη» και η έδρα ενός ιστοτόπου εκτός Ελλάδας δεν συνεπάγεται ανοχή.

Το μέγεθος του παράνομου τζόγου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο παράνομος τζόγος έφτασε το 2025 σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που παίχτηκε εκτός της νόμιμης αγοράς. Αυτό το μέγεθος της παράνομης αγοράς στερεί σημαντικά έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα και τηρούν τους προβλεπόμενους κανόνες.

Παράλληλα, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον περιορισμό του, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ήδη ενταχθεί στη λίστα αποκλεισμού, γνωστή και ως «μαύρη λίστα».

Νέο θεσμικό πλαίσιο και κυρώσεις

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, ο οποίος ενίσχυσε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα επιβολής άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Επιπλέον, το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων απέκτησε ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Για την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της δυνατότητας ελέγχων, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις 110 οργανικές θέσεις της Επιτροπής, από τις οποίες οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Η μάχη κατά της διαδικτυακής παρανομίας

Οι ελεγκτικές αρχές αντιμετωπίζουν τη δυσκολία ότι οι παράνομοι ιστότοποι μπορούν να αλλάζουν γρήγορα διεύθυνση και να εμφανίζονται ξανά. Η προώθησή τους περνά μέσα από κινητά τηλέφωνα, πλατφόρμες, influencers και streamers, διευρύνοντας το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ΕΕΕΠ αξιοποιεί νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για να χαρτογραφεί παράνομα δίκτυα, να εντοπίζει ιστοτόπους και τα κανάλια προώθησής τους. Ο αποκλεισμός τους γίνεται σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η τεχνολογία δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας, πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis