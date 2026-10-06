Αλιείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις: «Από 1 Οκτωβρίου δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι»

Οι αλιείς σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Ο κλάδος ζητά οικονομική στήριξη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τρέχουσες συνθήκες, ενώ εξετάζει περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεών του, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού του λιμανιού.

Το αυξημένο κόστος καυσίμων και οι ανεπαρκείς ενισχύσεις

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Μπουντούκο από την Πανελλήνια Ένωση Μέσης Αλιείας, η επιβάρυνση στην τιμή του καυσίμου το 2026 κυμαίνεται από 65 έως 85 λεπτά ανά λίτρο. Ο ίδιος αντιπαρέβαλε αυτή την αύξηση με την ενίσχυση που έχει εξαγγελθεί, η οποία ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο για δύο μήνες και 12 λεπτά για άλλους δύο μήνες.

Ο κ. Μπουντούκος χαρακτήρισε τα ποσά αυτά ανεπαρκή και προσβλητικά για τον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την αλιεία με αυτή την έννοια». Η κατάσταση αυτή, όπως τόνισε, καθιστά δυσχερή τη συνέχιση της αλιευτικής δραστηριότητας για τους επαγγελματίες ψαράδες.

Η σημασία του κλάδου και το αίτημα για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Ο εκπρόσωπος του κλάδου υπογράμμισε τη ζωτική σημασία της αλιείας, καθώς στηρίζει την τροφοδοσία της χώρας με ψάρια. Παράλληλα, διασφαλίζει το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών, τόσο στον Βόλο όσο και στην υπόλοιπη παράκτια και νησιωτική Ελλάδα.

Κεντρικό αίτημα των αλιέων είναι η αξιοποίηση πόρων από το ευρωπαϊκό ταμείο για τη θάλασσα και την αλιεία. Ο κ. Μπουντούκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ανακατανομή κονδυλίων του προγράμματος 2021–2027, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί έκτακτη στήριξη των αλιευτικών επιχειρήσεων.

Κριτική στην κατανομή κονδυλίων και προηγούμενη εμπειρία

Ο Ιωάννης Μπουντούκος επέκρινε την τρέχουσα κατανομή των πόρων, αναφέροντας ότι σημαντικά ποσά κατευθύνονται σε υδατοκαλλιέργειες, ελεγκτικούς μηχανισμούς και άλλες δράσεις. Θεωρεί ότι οι άμεσες ανάγκες των ψαράδων δεν καλύπτονται επαρκώς με τον υφιστάμενο τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, την προηγούμενη εμπειρία στήριξης που παρασχέθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τότε, όπως ανέφερε, μεταφέρθηκαν πόροι από άλλες δράσεις προς τους αλιείς, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζήτησε αντίστοιχη κινητοποίηση και τώρα, αποδίδοντας την καθυστέρηση στην υποτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Εξεταζόμενες κινήσεις και η απειλή για το ελληνικό ψάρι

Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης και Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, αποκάλυψε ότι οι αλιείς συζητούν «είτε να κλείσουν εκ νέου τον δρόμο είτε να αποκλείσουν το λιμάνι». Αυτές οι ενέργειες εξετάζονται ως μέσο πίεσης για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ο κ. Τσιπούρας εξήγησε, επίσης, ότι «από 1 Οκτωβρίου δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι». Διευκρίνισε ότι όσα ψάρια υπάρχουν στους πάγκους της αγοράς είναι είτε εισαγόμενα είτε προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργειες. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «σε λίγο θα τελειώσουν κι αυτά», υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης για την εγχώρια αγορά.

Φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις, ο κ. Τσιπούρας έκανε λόγο για φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά. Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό όπου ψάρια αγοράστηκαν παρανόμως από την Τουρκία, μετά από ραντεβού σε βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη.

Ο εκπρόσωπος των αλιέων δήλωσε κατηγορητικά ότι «τα φαινόμενα αυτά θα παταχθούν», δείχνοντας την αποφασιστικότητα του κλάδου να αντιμετωπίσει τέτοιες πρακτικές που πλήττουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Reader