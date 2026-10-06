Την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα αυτό διευρύνεται και θα παρέχει ενίσχυση 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, με το ήμισυ του ποσού να δίνεται ως προκαταβολή. Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ενίσχυση για μόνιμη εγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές

Η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της Μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά». Το ποσό αυτό στοχεύει στην ενθάρρυνση της μόνιμης εγκατάστασης σε αυτές τις περιοχές, προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο.

Η διεύρυνση του προγράμματος έρχεται να καλύψει περισσότερες περιοχές, πέραν του Έβρου, όπου αρχικά εφαρμοζόταν. Πλέον, στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι περιφερειακές ενότητες Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που επιλέγουν να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές θα μπορούν να επωφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση.

Απλοποιημένες προϋποθέσεις συμμετοχής

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», η υπουργός ανέφερε ότι έχουν απλοποιηθεί σημαντικά. Δεν απαιτείται πλέον από τον ενδιαφερόμενο να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης. Αυτή η αλλαγή καθιστά το πρόγραμμα πιο προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών.

Για τη συμμετοχή, αρκεί ο πολίτης να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία στην περιοχή εγκατάστασης. Επιπλέον, η μετεγκατάσταση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε χωριά, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε πόλεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πολίτες που διαμένουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις εν λόγω περιοχές.

Εκκίνηση για το «Ανακαινίζω» και το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Παράλληλα με το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», η κυρία Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή, διευκολύνοντας έτσι την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης.

Για το «Ανακαινίζω», έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις. Από αυτές, περίπου 80.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες, ενώ 14.000 αφορούν κλειστά ακίνητα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών και έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, με βασική προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Επιπλέον, η υπουργός αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 20.000 επιπλέον πολίτες να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Τα κριτήρια συμμετοχής διευρύνονται σημαντικά, καλύπτοντας ηλικίες από 25 έως 55 ετών, κατοικίες αξίας έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ. Για τα ζευγάρια, τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν επίσης προσαρμοστεί.

Σύνδεση στεγαστικών εργαλείων για κάθε ανάγκη

Η υπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική σύνδεσης των διαφόρων στεγαστικών εργαλείων. Όπως δήλωσε η ίδια, «συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη: να μετακομίσει, να ανακαινίσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία». Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην παροχή ευέλικτων λύσεων για τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader