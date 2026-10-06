Το σχέδιο για τον «κουμπαρά» 1,25 δισ. ευρώ για τις φυσικές καταστροφές έως το 2027

Ένα αποθεματικό ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών προβλέπεται να έχει διαμορφωθεί έως το 2027. Αυτός ο «κουμπαράς» θα καλύπτει απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και ξεχωριστή χρηματοδότηση για έργα πρόληψης και αποκατάστασης των επιπτώσεων.

Τα αποθεματικά του 2027 για έκτακτες ανάγκες

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2027, προβλέπεται η δημιουργία αποθεματικών κεφαλαίων που θα φτάσουν το ποσό του 1,25 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια προορίζονται για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν. Η πρόβλεψη αυτή αφορά ειδικότερα την αντιμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές.

Ο στόχος αυτού του αποθεματικού είναι να εξασφαλίσει την άμεση κινητοποίηση πόρων σε περιπτώσεις κρίσεων, προσφέροντας ένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας. Η διάθεση αυτών των χρημάτων θα γίνεται με σκοπό την ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτα φυσικά φαινόμενα, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών.

Ο διπλός σχεδιασμός για τις φυσικές καταστροφές

Ο συνολικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών παρουσιάζει δύο διακριτές πλευρές, όπως περιγράφεται στα σχετικά έγγραφα. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την κάλυψη τόσο των άμεσων αναγκών που ανακύπτουν εντός της χρονιάς, όσο και των μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων που αφορούν την πρόληψη και την αποκατάσταση.

Αυτή η διπλή στρατηγική στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι σε φυσικά φαινόμενα, συνδυάζοντας την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών με την προετοιμασία για την αποφυγή ή τον περιορισμό τους. Κάθε πλευρά του σχεδιασμού έχει τον δικό της μηχανισμό χρηματοδότησης και εφαρμογής.

Κάλυψη έκτακτων αναγκών εντός της χρονιάς

Η πρώτη πλευρά του σχεδιασμού επικεντρώνεται στα χρήματα που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, όταν προκύψει μια έκτακτη ανάγκη μέσα στο ίδιο το έτος. Αυτά τα κονδύλια προορίζονται για την άμεση αντιμετώπιση κρίσεων και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες, καθώς και για την κάλυψη των πρώτων αναγκών που δημιουργούνται από μια φυσική καταστροφή.

Η δυνατότητα ταχείας κινητοποίησης αυτών των πόρων κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών, επιτρέποντας την παροχή άμεσης υποστήριξης και την έναρξη των πρώτων εργασιών αποκατάστασης. Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει ότι η χώρα θα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτα γεγονότα.

Έργα πρόληψης και αποκατάστασης μέσω δημόσιων επενδύσεων

Η δεύτερη πλευρά του σχεδιασμού αφορά έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτή η ξεχωριστή χρηματοδότηση έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και καλύπτει πολλαπλές πτυχές της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των επιπτώσεων.

Μέσω αυτών των δημόσιων επενδύσεων, υλοποιούνται έργα υποδομής και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου πριν εκδηλωθεί μια καταστροφή. Παράλληλα, καλύπτονται οι δαπάνες για τη διαχείριση των συνεπειών κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας ενός φαινομένου, καθώς και οι εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και υποδομών.

Η σημασία της πρόληψης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης

Ο σχεδιασμός μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δίνει έμφαση στην πρόληψη, ένα κρίσιμο στοιχείο για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση αυτή επιτρέπει την υλοποίηση έργων που μειώνουν την τρωτότητα των περιοχών και των υποδομών, προτού εκδηλωθεί κάποιο καταστροφικό φαινόμενο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, αντιπλημμυρικά έργα ή ενίσχυση υποδομών.

Επιπλέον, η κάλυψη επεκτείνεται στη διαχείριση των επιπτώσεων, δηλαδή στις ενέργειες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, και στην αποκατάσταση, η οποία αφορά την επαναφορά των πληγεισών περιοχών στην προηγούμενη κατάσταση ή και τη βελτίωσή τους. Ο συνδυασμός αυτών των δράσεων, με την υποστήριξη του αποθεματικού των 1,25 δισ. ευρώ για έκτακτες ανάγκες, διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών έως το 2027.

Με πληροφορίες από: Reader