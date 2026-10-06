Η Shell γιόρτασε έναν αιώνα παρουσίας στην Ελλάδα

Με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Shell γιόρτασε την συμπλήρωση ενός αιώνα παρουσίας στην Ελλάδα. Η βραδιά ανέδειξε τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της εταιρείας από το 1926 έως σήμερα, φωτίζοντας την πορεία της και τη σύνδεσή της με την ελληνική καθημερινότητα. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της εταιρείας και του Ομίλου Motor Oil, συνεργάτες, καθώς και εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Οι σημαντικοί σταθμοί μιας διαδρομής

Η επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτέλεσε μια ευκαιρία για αναδρομή στην πορεία της Shell στην Ελλάδα. Από το 1926, η εταιρεία έχει συνδέσει τη διαδρομή της με τις ανάγκες και τις αλλαγές που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη Ελλάδα. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη παρουσία της Shell στη χώρα.

Ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της εταιρείας ήταν η ένταξη των δραστηριοτήτων της στον Όμιλο Motor Oil το 2010. Από τότε, η Shell ακολούθησε μια αναπτυξιακή πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά και την καθημερινότητα των Ελλήνων οδηγών και καταναλωτών.

Η ιστορία μέσα από την οθόνη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προβολή μιας πρωτότυπης ταινίας-ντοκιμαντέρ, η ιδέα και η επιμέλεια παραγωγής της οποίας ανήκαν στην εταιρεία YARD. Πρωταγωνιστής της ταινίας ήταν ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος μέσα από τον ρόλο ενός πατέρα, μαζί με τη μικρή του κόρη, ξεκίνησε ένα «ταξίδι στον χρόνο».

Μέσα από αυτή την αφήγηση, ξεδιπλώθηκε παράλληλα η ιστορία μιας οικογένειας και η πορεία της Shell στην Ελλάδα. Αναμνήσεις, αφηγήσεις και η διαδρομή τριών γενεών φωτίζουν την εξέλιξη της Shell στη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο ένα εμπορικό σήμα έγινε μέρος της καθημερινότητας. Παράλληλα, οι μαρτυρίες ανθρώπων που συνδέθηκαν ή εξακολουθούν να αποτελούν μέρος αυτής της πορείας έδωσαν στην αφήγηση μια προσωπική και ανθρώπινη διάσταση, αναδεικνύοντας τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από την εταιρική ιστορία.

Μουσικές διαδρομές στον χρόνο

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της επετειακής βραδιάς είχε επίσης ξεχωριστή θέση. Ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό αφιέρωμα, συνοδευόμενος από τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Με αγαπημένες μουσικές επιλογές από διαφορετικές εποχές, το κοινό είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο.

Αυτή η μουσική διαδρομή δημιούργησε μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρείας και της χώρας. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την εμφάνιση των “Wedding Singers”, οι οποίοι έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στο κλείσιμο της επετειακής εκδήλωσης, προσφέροντας μια ευχάριστη νότα στους παρευρισκόμενους.

Μια ιστορία περηφάνιας και ευθύνης

Η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια της Coral Shell Licensee, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη σημασία της επετείου. «Η συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας της Shell στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι για έναν αιώνα, η Shell αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων, έχοντας συνδεθεί με τις διαδρομές, τις ανάγκες και τις αλλαγές που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η κυρία Καλαντζή συνέχισε, αναφέροντας: «Κοιτάζοντας πίσω, βλέπουμε μια ιστορία που χτίστηκε με τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους πρατηριούχους μας και τους εκατομμύρια οδηγούς που μας έχουν εμπιστευθεί όλα αυτά τα χρόνια». Κλείνοντας την τοποθέτησή της, υπογράμμισε ότι η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο έναν σημαντικό σταθμό, αλλά και την αφετηρία για το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής της εταιρείας. «Τα πρώτα 100 χρόνια μας γεμίζουν περηφάνια, τα επόμενα αποτελούν έμπνευση και ευθύνη για το μέλλον», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta