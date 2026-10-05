Η Κομισιόν προβλέπει «δύσκολο χειμώνα» για τις τιμές της ενέργειας, χαιρετίζοντας την απελευθέρωση αποθεμάτων

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, προέβλεψε έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα» όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Η δήλωσή της έγινε στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά και της απόφασης των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και να ανακουφίσει κράτη μέλη, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι προβλέψεις της Κομισιόν για τον χειμώνα

Η Άννα-Κάισα Ίτκονεν, ως εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδια για ενεργειακά ζητήματα, εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με την πορεία των τιμών της ενέργειας κατά τους προσεχείς μήνες. Η κ. Ίτκονεν έκανε λόγο για έναν «πολύ δύσκολο χειμώνα», υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αναμένονται στον ενεργειακό τομέα.

Η εκτίμηση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται ως σχολιασμός και αντίδραση στις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αγορά. Οι δηλώσεις της κ. Ίτκονεν συνδέονται άμεσα με την πρόσφατη απόφαση που έλαβαν οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων.

Η απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων

Η βασική απόφαση στην οποία αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της Κομισιόν αφορά την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια των χωρών των G7 να διαχειριστούν τις πιέσεις στις τιμές και να διασφαλίσουν την επάρκεια της προσφοράς.

Η κ. Ίτκονεν χαιρέτισε θερμά την εν λόγω απόφαση των G7. Τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου και την ανακούφιση από τις αυξημένες τιμές που παρατηρούνται.

Ο αναμενόμενος θετικός αντίκτυπος

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Άννα-Κάισα Ίτκονεν, η απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Ο αντίκτυπος αυτός προβλέπεται να είναι αισθητός σε ολόκληρη την αγορά πετρελαίου, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι τα οφέλη αυτής της απόφασης θα επεκταθούν σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, αναμένονται θετικές επιπτώσεις για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα, καθώς και για τους τελικούς καταναλωτές, οι οποίοι θα δουν ενδεχομένως μια αποκλιμάκωση στις τιμές.

Η σημασία της δέσμευσης κατά των απαγορεύσεων εξαγωγών

Πέρα από την απελευθέρωση των αποθεμάτων, η κ. Ίτκονεν έδωσε έμφαση και σε ένα άλλο κρίσιμο σημείο της δέσμευσης των G7. Αυτό αφορά τη ρητή τους θέση κατά των απαγορεύσεων εξαγωγών ενεργειακών προϊόντων.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν εξήγησε ότι τυχόν απαγορεύσεις εξαγωγών θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση, καθώς θα περιόριζαν περαιτέρω την προσφορά ενέργειας στην παγκόσμια αγορά. Η δέσμευση των G7 να αποφύγουν τέτοιες πρακτικές θεωρείται ζωτικής σημασίας για την αποφυγή περαιτέρω αναταράξεων και την εξασφάλιση της ομαλής ροής των ενεργειακών πόρων.

Ο συντονισμός της διαδικασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Όσον αφορά την πρακτική υλοποίηση της απόφασης για την απελευθέρωση των αποθεμάτων, η εκπρόσωπος της Κομισιόν διευκρίνισε τον ρόλο του αρμόδιου φορέα. Η διαδικασία αυτή συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της.

Παρά τον συντονισμό, η κ. Ίτκονεν απέφυγε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες ποσότητες πετρελαίου που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά. Οι ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τον όγκο των αποθεμάτων που θα απελευθερωθούν δεν έχουν γίνει γνωστές, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Reader