Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα 15 εκατ. ευρώ

Έως και 15 εκατομμύρια ευρώ είχαν αποκρυβεί από πρόσωπα που υποχρεούνται εκ του νόμου να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Τα αδήλωτα αυτά εισοδήματα εντοπίστηκαν μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως δηλώσεις χωρίς περιεχόμενο, ανακριβείς καταχωρίσεις, αλλά και περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Η έρευνα καλύπτει την περίοδο από το 2021 έως το 2025, φέρνοντας στο φως σημαντικά ποσά που είχαν παραμείνει κρυφά από τις ελεγκτικές αρχές.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την ηγεσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διενήργησε μια εκτεταμένη και ενδελεχή έρευνα. Στόχος της έρευνας ήταν ο εντοπισμός περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων από πρόσωπα που έχουν τη νομική υποχρέωση να δηλώνουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσω των δηλώσεων πόθεν έσχες.

Η διερεύνηση της Αρχής επικεντρώθηκε στην περίοδο μεταξύ των ετών 2021 και 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυβεί σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές. Η μεθοδική εργασία της Αρχής οδήγησε στην αποκάλυψη αυτών των αδήλωτων εισοδημάτων, τα οποία είχαν καταφέρει να αποφύγουν τον έλεγχο.

Αδήλωτα εισοδήματα από «λευκές» δηλώσεις

Ένα σημαντικό μέρος των αποκρυβέντων εισοδημάτων προήλθε από τις λεγόμενες «λευκές κόλλες», δηλαδή δηλώσεις πόθεν έσχες που υποβλήθηκαν χωρίς κανένα περιεχόμενο. Μέσω αυτών των κενών δηλώσεων, διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυβεί ποσά που ξεπερνούσαν τα 11.000.000 ευρώ.

Οι δηλώσεις αυτές, παρότι υποβλήθηκαν, δεν περιείχαν τα απαραίτητα στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων, επιτρέποντας έτσι την απόκρυψη μεγάλων χρηματικών ποσών. Η τακτική αυτή επέτρεψε σε συγκεκριμένα πρόσωπα να παρακάμψουν τους ελέγχους και να μην δηλώσουν τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Ανακριβείς δηλώσεις και μη υποβολή

Πέρα από τις κενές δηλώσεις, η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε και άλλες μεθόδους απόκρυψης εισοδημάτων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι 1,5 εκατομμύρια ευρώ δεν είχαν δηλωθεί λόγω ανακριβών δηλώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπόχρεοι είχαν υποβάλει δηλώσεις, αλλά τα στοιχεία που περιλαμβάνονταν σε αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, ένα ποσό της τάξης των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ προήλθε από περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι δεν είχαν υποβάλει καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, παρά τη νομική τους υποχρέωση. Η μη υποβολή της δήλωσης επέτρεψε την πλήρη απόκρυψη των εισοδημάτων τους από τις ελεγκτικές αρχές.

Το συνολικό ύψος των αποκρυβέντων ποσών

Συνολικά, η ενδελεχής έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κατέδειξε ότι είχαν αποκρυβεί εισοδήματα που ανέρχονται έως και τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το σημαντικό ποσό προέκυψε από τον συνδυασμό των κενών δηλώσεων, των ανακριβών καταχωρίσεων και της πλήρους μη υποβολής δηλώσεων από υπόχρεους.

Τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν σε αυτές τις πρακτικές κατάφεραν να περάσουν κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών για την περίοδο 2021-2025. Η αποκάλυψη αυτών των ποσών αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος της απόκρυψης εισοδημάτων και της ανάγκης για εντατικότερους ελέγχους.

Οι επόμενες κινήσεις των αρχών

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη σύνταξη του πορίσματος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά στα επόμενα βήματα. Για κάθε μία από τις εντοπισμένες περιπτώσεις, σχηματίζονται ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ενέργειες και τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η αποστολή αυτή έχει ως σκοπό τον καταλογισμό των ποσών που έχουν αποκρυβεί, δηλαδή την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την ανάκτηση των αδήλωτων εσόδων από τους υπόχρεους.

Με πληροφορίες από: Newsit