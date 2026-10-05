Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου – Δεν παίρνω διατροφή, έχουμε συνεπιμέλεια»

Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε εκτενώς στο διαζύγιό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο, καθώς και στο θέμα της συνεπιμέλειας των παιδιών τους. Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν διεκδίκησε κανένα χρηματικό ποσό από τον πρώην σύζυγό της, τονίζοντας πως δεν λαμβάνει διατροφή.

Όπως δήλωσε, η κύρια μέριμνά της μετά τον χωρισμό ήταν η διατήρηση μιας αρμονικής σχέσης μεταξύ των δύο γονέων, προς όφελος των παιδιών τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για την εικόνα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπό της, σύμφωνα με την οποία στηριζόταν οικονομικά στους πρώην συντρόφους της.

Η αποκάλυψη για το διαζύγιο και τη συνεπιμέλεια

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε ανοιχτά για τις αποφάσεις που πήρε σχετικά με τον χωρισμό της από τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο. Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η προτεραιότητά της ήταν να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της σχέσης των γονέων, ώστε να μην επηρεαστούν τα παιδιά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συνεπιμέλεια των παιδιών, εξηγώντας ότι δεν μπήκε ποτέ σε διαδικασία να ζητήσει οικονομική στήριξη. Ο μοναδικός της στόχος ήταν η ευημερία των παιδιών, αποφεύγοντας οποιαδήποτε συζήτηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει εντάσεις.

«Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ»

Η Αθηνά Οικονομάκου ήταν κατηγορηματική ως προς το οικονομικό κομμάτι του διαζυγίου της. «Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου, γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά, οπότε δεν μπήκα σε καμία διαδικασία να ζητήσω τίποτα και να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν λαμβάνει καμία διατροφή, καθώς έχουν συνεπιμέλεια. Όπως διευκρίνισε, «είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση. Το ένα σχολείο πληρώνω εγώ και το άλλο ο μπαμπάς», δίνοντας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του τρόπου κατανομής των εξόδων.

Η οικονομική ανεξαρτησία και η δημόσια εικόνα

Η ηθοποιός θέλησε να τονίσει την οικονομική της ανεξαρτησία, δηλώνοντας: «Είμαι τελείως ανεξάρτητη». Σχολιάζοντας την αντίληψη του κόσμου ότι στηριζόταν οικονομικά σε πρώην συντρόφους της, ανέφερε: «Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο, γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε».

Η ίδια προτιμά να κρατά κάποια πράγματα ιδιωτικά, καθώς, όπως είπε, «ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου». Υπογράμμισε ότι μπορεί να καλύψει μόνη της τα έξοδά της και ότι δεν είχε ποτέ ανάγκη κανέναν.

Τα έξοδα των παιδιών μοιράζονται στη μέση

Η Αθηνά Οικονομάκου επανέλαβε ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν στα παιδιά τους, όπως οι δραστηριότητες και τα γενικότερα έξοδα, μοιράζονται εξίσου μεταξύ των δύο γονέων. «Οι δραστηριότητες και τα έξοδα είναι όλα στη μέση», τόνισε.

Διευκρίνισε επίσης ότι, αν και γνωρίζει πως στη συνεπιμέλεια μπορεί να προβλέπεται διατροφή, στην περίπτωσή της «δεν με αφορούσε». Η ίδια δεν διεκδίκησε ποτέ διατροφή, ούτε ρώτησε να μάθει σχετικά, καθώς η προτεραιότητά της ήταν να αποφύγει οποιοδήποτε ζήτημα θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση των γονέων και να επηρεάσει τα παιδιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki