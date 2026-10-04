Η McDonald's ανανεώνει το μενού της με έμφαση στην πρωτεΐνη

Η McDonald's ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στο μενού της σε πολλές αγορές, προσαρμοζόμενη στις νέες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Οι μεταβολές αυτές επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από την αυξανόμενη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic. Η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει τις επιλογές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, καλύπτοντας τη ζήτηση όσων επιθυμούν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα.

Νέες διατροφικές τάσεις και η απάντηση της McDonald's

Η αλυσίδα McDonald's προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον κατάλογό της, ανταποκρινόμενη σε νέα δεδομένα που διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην αυξανόμενη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic, τα οποία επηρεάζουν τις επιλογές των πελατών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει ως στόχο να ενισχύσει τις επιλογές που προσφέρει, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Αυτή η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην αυξημένη ζήτηση από τους καταναλωτές, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απώλειας βάρους.

Ενίσχυση του μενού με πρωτεϊνούχα προϊόντα

Το σχέδιο για την προσθήκη νέων προϊόντων παρουσιάστηκε αναλυτικά κατά τη διάρκεια του Investor Day της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου. Στις προτεινόμενες προσθήκες περιλαμβάνονται wraps και sandwiches που θα περιέχουν ψητό κοτόπουλο, καθώς και μια σειρά από νέες επιλογές που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτεΐνη.

Επιπλέον, η McDonald's σχεδιάζει να δοκιμάσει την εισαγωγή bowls και μικρών σνακ με αυγό, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές ποσότητες και μορφές. Με αυτόν τον τρόπο, η αλυσίδα επιδιώκει να προσεγγίσει αποτελεσματικότερα τους καταναλωτές που αναζητούν γεύματα με ενισχυμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Ευρύτερο σχέδιο ανανέωσης και τεχνολογίας

Οι αλλαγές στο μενού αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου και πιο ολοκληρωμένου σχεδίου ανανέωσης που έχει θέσει σε εφαρμογή η αλυσίδα. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων κουζινών και την εγκατάσταση ειδικών σημείων για την παραλαβή των παραγγελιών. Παράλληλα, η εταιρεία στοχεύει σε μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες της.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η McDonald's συνεργάζεται με την Google για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος ArchIQ. Το συγκεκριμένο σύστημα θα χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη διαδικασία των παραγγελιών στα McAuto, υποστηρίζοντας τόσο την αγγλική όσο και την ισπανική γλώσσα.

Βελτίωση της εμπειρίας των πελατών στα καταστήματα

Πέρα από τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις, η εταιρεία έχει προγραμματίσει και άλλες βελτιώσεις που αφορούν την εμπειρία των πελατών εντός των καταστημάτων της. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται μεγαλύτεροι παιδότοποι, προσφέροντας περισσότερο χώρο για παιχνίδι και ψυχαγωγία στους μικρούς επισκέπτες.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία πιο εμφανών χώρων για την παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ανάδειξη αυτών των επιλογών. Μέσα από όλες αυτές τις ενέργειες, η McDonald's επιχειρεί να αλλάξει συνολικά την εμπειρία που βιώνουν οι πελάτες της κατά την επίσκεψή τους στα καταστήματά της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta