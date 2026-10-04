Ακριβότερος ο χειμώνας για τη θέρμανση: Έως 120 ευρώ επιπλέον τον μήνα για ένα σπίτι 100 τ.μ.

Ο εφετινός χειμώνας θα είναι ακριβότερος για τα νοικοκυριά, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει αισθητά το κόστος θέρμανσης. Η πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση για μια τυπική κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ και να ξεπερνά τα 120 ευρώ, ανάλογα με το καύσιμο ή το σύστημα που χρησιμοποιείται. Παρόλα αυτά, το κόστος για τις αντλίες θερμότητας παραμένει χαμηλότερο, παρά την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η βάση των υπολογισμών και οι γενικές αυξήσεις

Ως βάση για τους υπολογισμούς λαμβάνεται μια τυπική κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων στην Αττική, η οποία διαθέτει μέτρια μόνωση και ενεργειακή κλάση Ε. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου και καθημερινή λειτουργία της θέρμανσης για οκτώ ώρες.

Η σύγκριση με το 2025 δείχνει ότι τη μεγαλύτερη πίεση δέχονται όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Ωστόσο, αυξημένο εμφανίζεται και το κόστος για το φυσικό αέριο, τα κλιματιστικά και τις αντλίες θερμότητας. Στην ηλεκτρική θέρμανση, η επιλογή τιμολογίου μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος παρουσιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή του στην Αττική κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης τον Οκτώβριο του 2025 ήταν περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο. Για τη νέα περίοδο, το σενάριο υπολογισμού προβλέπει τιμή έως 1,75 ευρώ.

Για μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, με εκτιμώμενη κατανάλωση περίπου 190 λίτρων τον μήνα, η δαπάνη από περίπου 205 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει κοντά στα 330 ευρώ. Η διαφορά προσεγγίζει έτσι τα 120 ευρώ τον μήνα, καθιστώντας το πετρέλαιο την επιλογή με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε απόλυτους αριθμούς.

Αύξηση και στο φυσικό αέριο

Αύξηση καταγράφεται και στο φυσικό αέριο. Η τιμή της θερμικής κιλοβατώρας, από περίπου 4 λεπτά πέρυσι, υπολογίζεται ότι θα κινηθεί κοντά στα 7 λεπτά εφέτος. Για την ίδια κατοικία, η μηνιαία δαπάνη από περίπου 140 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει κοντά στα 195 ευρώ, με την πρόσθετη επιβάρυνση να διαμορφώνεται γύρω στα 55 ευρώ.

Ακριβότερα τα κλιματιστικά inverter

Ακριβότερη καθίσταται και η χρήση κλιματιστικών inverter. Με βάση το σενάριο του «πράσινου» κυμαινόμενου τιμολογίου, η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας από περίπου 15 λεπτά πέρυσι εκτιμάται κοντά στα 20 λεπτά φέτος. Έτσι, το μηνιαίο κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων αυξάνεται από περίπου 155 ευρώ στα 205 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 50 ευρώ.

Η σημασία της επιλογής τιμολογίου στην ηλεκτρική θέρμανση

Στην περίπτωση της ηλεκτρικής θέρμανσης, η επιλογή τιμολογίου μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα του τελικού λογαριασμού. Με ένα ανταγωνιστικό σταθερό πρόγραμμα, με χρέωση κοντά στα 11-12 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η ίδια δαπάνη μπορεί να περιοριστεί περίπου στα 120 ευρώ τον μήνα. Η απόσταση από τα περίπου 205 ευρώ του κυμαινόμενου τιμολογίου είναι μεγάλη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της σωστής επιλογής.

Με πληροφορίες από: dnews.gr