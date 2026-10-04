Ο χειμώνας φέρνει αυξημένο κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά

Ο εφετινός χειμώνας αναμένεται να είναι ακριβότερος για τα ελληνικά νοικοκυριά όσον αφορά τη θέρμανση, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει αισθητά το σχετικό κόστος. Η πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση για μια τυπική κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ και να ξεπερνά τα 120 ευρώ, ανάλογα με το καύσιμο ή το σύστημα που χρησιμοποιείται.

Συγκεκριμένα, αυξημένο εμφανίζεται το κόστος για το φυσικό αέριο, τα κλιματιστικά και τις αντλίες θερμότητας, ενώ τη μεγαλύτερη πίεση δέχονται όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Παρόλα αυτά, το κόστος για τις αντλίες θερμότητας παραμένει χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες επιλογές, παρά την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην ηλεκτρική θέρμανση γενικότερα, η επιλογή τιμολογίου μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος θέρμανσης παρουσιάζει το πετρέλαιο. Η τιμή του στην Αττική κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης πέρυσι ήταν περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ για τη νέα περίοδο το σενάριο υπολογισμού προβλέπει τιμή έως 1,75 ευρώ.

Για μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, με εκτιμώμενη κατανάλωση περίπου 190 λίτρων τον μήνα, η δαπάνη από περίπου 205 ευρώ την προηγούμενη περίοδο ανεβαίνει κοντά στα 330 ευρώ. Η διαφορά προσεγγίζει έτσι τα 120 ευρώ τον μήνα, καθιστώντας το πετρέλαιο την επιλογή με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε απόλυτους αριθμούς.

Αυξήσεις σε φυσικό αέριο και κλιματιστικά

Αύξηση καταγράφεται και στο φυσικό αέριο. Η τιμή της θερμικής κιλοβατώρας, από περίπου 4 λεπτά πέρυσι, υπολογίζεται ότι θα κινηθεί κοντά στα 7 λεπτά εφέτος. Για την ίδια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, η μηνιαία δαπάνη από περίπου 140 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει κοντά στα 195 ευρώ, με την πρόσθετη επιβάρυνση να διαμορφώνεται γύρω στα 55 ευρώ.

Ακριβότερη γίνεται επίσης η χρήση κλιματιστικών inverter. Με βάση το σενάριο του «πράσινου» κυμαινόμενου τιμολογίου, η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας από περίπου 15 λεπτά πέρυσι εκτιμάται κοντά στα 20 λεπτά φέτος. Το μηνιαίο κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων αυξάνεται έτσι από περίπου 155 ευρώ στα 205 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 50 ευρώ.

Η σημασία της επιλογής τιμολογίου στην ηλεκτρική θέρμανση

Στην περίπτωση της ηλεκτρικής θέρμανσης, η επιλογή του τιμολογίου μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τον τελικό λογαριασμό. Ενώ το κόστος με το κυμαινόμενο τιμολόγιο μπορεί να φτάσει τα 205 ευρώ τον μήνα, ένα ανταγωνιστικό σταθερό πρόγραμμα, με χρέωση κοντά στα 11-12 λεπτά ανά κιλοβατώρα, μπορεί να περιορίσει την ίδια δαπάνη περίπου στα 120 ευρώ τον μήνα. Η απόσταση από τα περίπου 205 ευρώ του κυμαινόμενου τιμολογίου είναι μεγάλη.

Οι υπολογισμοί για όλα τα συστήματα βασίζονται σε μια τυπική κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων στην Αττική, με μέτρια μόνωση και ενεργειακή κλάση Ε. Λαμβάνεται υπόψη επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου και καθημερινή λειτουργία της θέρμανσης για οκτώ ώρες.

Με πληροφορίες από: dnews.gr