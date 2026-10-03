Η πώληση της Lukoil στο επίκεντρο συζητήσεων ΗΠΑ-Ρωσίας για συμφωνία δισεκατομμυρίων

Η πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της ρωσικής ενεργειακής εταιρείας Lukoil, μία συναλλαγή που αγγίζει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο, καθώς φέρεται να αποτελεί πλέον αντικείμενο συζήτησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Η αρχική επιχειρηματική συμφωνία, η οποία προκλήθηκε από την πίεση των δυτικών κυρώσεων, έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της αμερικανικής διπλωματίας, των ρωσικών ενεργειακών συμφερόντων και ενός δικτύου επενδυτών.

Η στρατηγική σημασία της πώλησης της Lukoil

Η τύχη των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil, συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται να έχει ενταχθεί στις ευρύτερες συζητήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας σχετικά με την Ουκρανία. Αυτή η εξέλιξη μετατρέπει την πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της ρωσικής εταιρείας σε ένα κρίσιμο σημείο όπου συναντώνται η διπλωματία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, τα ενεργειακά συμφέροντα της Ρωσίας και ένα περίπλοκο δίκτυο Αμερικανών και Αράβων επενδυτών.

Οι επενδυτές αυτοί διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που ανήκουν στο στενό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των Ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, αναζητά τρόπους για να μειώσει τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, μετά την αρνητική επίδραση που είχε στην παγκόσμια οικονομία η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Οι κυρώσεις και η αρχική συμφωνία

Η αφετηρία για την πώληση των διεθνών δραστηριοτήτων της Lukoil εντοπίζεται στις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2025. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε βάλει στο στόχαστρο τη Lukoil, καθώς και άλλους σημαντικούς παίκτες του ρωσικού ενεργειακού τομέα.

Η κίνηση αυτή συνδέθηκε ευθέως με την προσπάθεια αύξησης της πίεσης προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λίγους μήνες αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου 2026, η ίδια η Lukoil ανακοίνωσε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με τον αμερικανικό όμιλο Carlyle για την πώληση της Lukoil International GmbH, της εταιρείας που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος των διεθνών συμμετοχών της. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν ήταν αποκλειστική και παρέμενε εξαρτημένη από τις απαραίτητες αμερικανικές εγκρίσεις.

Άμεσος δίαυλος επικοινωνίας Ουάσιγκτον – Κρεμλίνου

Η εικόνα της υπόθεσης άλλαξε ουσιαστικά όταν η Lukoil έπαψε να αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα κυρώσεων και επενδύσεων και εισήλθε, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, στον απευθείας δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και το Κρεμλίνο. Οι New York Times ανέφεραν ότι κατά τη συνάντηση του Τζάρεντ Κούσνερ και του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο τον περασμένο μήνα, ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε ο ίδιος το ζήτημα της ολοκλήρωσης της πώλησης των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι Αμερικανοί συνομιλητές του Πούτιν φάνηκαν διατεθειμένοι να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούν ότι μία επιχειρηματική συμφωνία τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επιπλέον κανάλι συνεννόησης με τη Μόσχα. Παράλληλα, εκτιμούν ότι θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την προσφορά στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οικονομικές συμφωνίες ως εργαλείο επαναπροσέγγισης

Η συγκεκριμένη εκδοχή, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα των New York Times, δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής ως επίσημη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει τις οικονομικές συμφωνίες ως πιθανό εργαλείο επαναπροσέγγισης με τη Ρωσία. Αυτή η προσέγγιση υπογραμμίζει μία διαφοροποιημένη στρατηγική στη διαχείριση των διεθνών σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki