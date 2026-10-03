Καύσιμα και θέρμανση: Οι επόμενες κινήσεις για τις τιμές και τις επιδοτήσεις

Παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων αναμένονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ξεκινά η διάθεση του ντίζελ θέρμανσης. Οι δύο βασικές κινήσεις αφορούν την οριστικοποίηση του ύψους της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και την ενδεχόμενη επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των βενζινοπωλών. Στόχος, όπως έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι η τιμή του πετρελαίου να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ, τιμή στην οποία έκλεισε το καύσιμο τον Απρίλιο, με τη λήξη της προηγούμενης περιόδου θέρμανσης.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης

Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς επιδότηση διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ. Το τελικό ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τη διακύμανση των διεθνών αγορών τις επόμενες ημέρες, μέχρι την έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

Στην επιδότηση αναμένεται να συνδράμουν και τα διυλιστήρια, τα οποία ήδη εφαρμόζουν εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, παρέχουν εκπτώσεις ύψους 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ κίνησης, η συνολική έκπτωση, μαζί με την επιδότηση ύψους 15 λεπτών από το κράτος, φθάνει στα 20 λεπτά. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών, είναι η μεταφορά της επιδότησης από την αμόλυβδη στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Επανεξέταση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Στις 11 Μαρτίου, με το ξέσπασμα της κρίσης στον Περσικό Κόλπο, είχε επιβληθεί ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους. Το όριο αυτό ήταν ίσο με 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και την απλή αμόλυβδη για τις εταιρείες εμπορίας, ενώ για τα πρατήρια καυσίμων το αντίστοιχο περιθώριο ανερχόταν στα 12 λεπτά ανά λίτρο. Το πλαφόν αυτό καταργήθηκε την 1η Ιουλίου και πλέον εξετάζεται η επαναφορά του.

Τα στοιχεία του παρατηρητηρίου καυσίμων δείχνουν ότι η άρση του πλαφόν οδήγησε σε οριακή αύξηση της τάξης των 2 λεπτών ανά λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αληγιζάκης, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το πλαφόν στα περιθώρια ίσχυε ήδη από το 2021 μέχρι το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως και οι μισθοί, αυξήθηκαν σημαντικά, ασκώντας πίεση στα περιθώρια κέρδους.

Επίδομα θέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια

Πέρα από τις επιδοτήσεις από το κράτος και τα διυλιστήρια, αναμένεται και η οριστικοποίηση της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί με τα ίδια εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια, αλλά με υψηλότερους συντελεστές.

Τέλος, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, η νέα σεζόν ξεκινά με αυξημένα «πράσινα» τιμολόγια. Ωστόσο, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε σταθερά (μπλε) προγράμματα, τα οποία προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για όλο το επόμενο δωδεκάμηνο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr