Μάντσεστερ Σίτι: Άσκησε έφεση κατά της απόφασης για οικονομικές παραβιάσεις

Η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην άσκηση έφεσης κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής που την είχε κρίνει ένοχη για οικονομικές παραβιάσεις. Ο αγγλικός σύλλογος γνωστοποίησε την κίνησή του το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, αμφισβητώντας επίσημα το πόρισμα. Η ομάδα επανέλαβε την αθωότητά της, τονίζοντας ότι διαθέτει αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη θέση της, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση ως απλή «γνώμη».

Η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής

Η είδηση ότι μία ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για οικονομικές παραβιάσεις είχε «σκάσει σαν βόμβα» την περασμένη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Το πόρισμα αυτό αφορούσε ένα σημαντικό αριθμό κατηγοριών, καθώς η επιτροπή είχε αποφανθεί ότι ο σύλλογος ήταν ένοχος για 114 από τις συνολικά 115 οικονομικές παραβιάσεις που είχαν τεθεί υπό διερεύνηση.

Οι συγκεκριμένες παραβιάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το αντικείμενο της έρευνας, κάλυπταν ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, αφορούσαν την περίοδο μεταξύ του 2009 και του 2018, δημιουργώντας ένα σοβαρό ζήτημα για τους «Πολίτες» και την πορεία τους στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η προθεσμία και η κίνηση έφεσης

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής, η Μάντσεστερ Σίτι είχε στη διάθεσή της μία προθεσμία μίας εβδομάδας για να ασκήσει το δικαίωμα έφεσης. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφυγής είχε οριστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Ο αγγλικός σύλλογος τήρησε την προθεσμία που του είχε δοθεί, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, γνωστοποίησε ότι είχε αμφισβητήσει και επίσημα την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαδικασίας προσφυγής από την πλευρά της ομάδας, επιδιώκοντας την ανατροπή του αρχικού πορίσματος.

Η θέση της Μάντσεστερ Σίτι

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι χαρακτήρισε την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής ως απλή «γνώμη» και όχι ως κάποιο επίσημο εύρημα. Αυτή η διατύπωση υπογραμμίζει την άρνηση του συλλόγου να αποδεχθεί το πόρισμα ως τελεσίδικο και αδιαμφισβήτητο, δηλώνοντας τη διαφωνία του με το περιεχόμενό του.

Η ομάδα της Premier League επανέλαβε επίσης την αθωότητά της σε σχέση με τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Οι «Πολίτες» ισχυρίστηκαν ότι «υπάρχει ένα πλήρες σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων» που υποστηρίζουν τη θέση τους σε αυτή την υπόθεση, δηλώνοντας έτοιμοι να τα παρουσιάσουν στις αρμόδιες αρχές.

Επίσημη δήλωση του συλλόγου

Σε επίσημη δήλωσή της, η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε την κίνησή της και παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή της έφεσης. «Η ποδοσφαιρική ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι στις 7 μ.μ. την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, η ομάδα υπέβαλε την ολοκληρωμένη έφεσή της κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής της Πρέμιερ Λιγκ, σε σχέση με το πειθαρχικό ζήτημα της Πρέμιερ Λιγκ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η δήλωση συνεχίζει εξηγώντας τη σταθερή στάση του συλλόγου και τους λόγους για την προσφυγή: «Η σταθερή θέση της ομάδας είναι ότι, για πολλαπλούς λόγους, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή ουσιώδη σφάλματα, νομικά, αρχής και γεγονότων και δεν είναι ασφαλής. Η ομάδα είναι αθώα για τις κατηγορίες που διατύπωσε η Πρέμιερ Λιγκ και υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν όλες τις θέσεις της, σχετικά με αυτήν την υπόθεση».

Κλείνοντας, η Μάντσεστερ Σίτι υπογράμμισε την προσήλωσή της στην ορθή διαδικασία και τους περιορισμούς που έχει στην επικοινωνία της. «Θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε την ορθή διαδικασία και είμαστε αναγκαστικά περιορισμένοι σε ό,τι μπορούμε να πούμε περαιτέρω μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες», κατέληξε η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta