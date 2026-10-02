Το κόστος λειτουργίας της υπογειοποιημένης Ποσειδώνος στο Ελληνικό επιβαρύνει το δημόσιο

Μία πτυχή της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό, που δεν είναι άμεσα ορατή στα εντυπωσιακά σχέδια με τους ουρανοξύστες και τις πολυτελείς κατοικίες, αφορά το κόστος λειτουργίας των υποδομών. Συγκεκριμένα, η μετακίνηση και υπογειοποίηση μέρους της Λεωφόρου Ποσειδώνος, ένα έργο που χρηματοδοτείται και κατασκευάζεται από τη Lamda Development, προβλέπεται να παραδοθεί στο Δημόσιο.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, το βάρος των δαπανών για την ασφάλεια, τη συντήρηση και την επιτήρηση της σύγχρονης οδικής σήραγγας θα επιβαρύνει την Περιφέρεια Αττικής για δεκαετίες. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ζωηρές αντιρρήσεις από την Περιφέρεια, η οποία επισημαίνει την παραδοξότητα του σχήματος.

Η χρηματοδότηση και η κατασκευή του έργου

Η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος αποτελεί ένα από τα κεντρικά έργα υποδομής της επένδυσης στο Ελληνικό. Η Lamda Development έχει αναλάβει πλήρως τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της συνολικής επένδυσης. Η εταιρεία προβάλλει τη νέα σήραγγα ως ένα έργο που θα μεταμορφώσει την εικόνα της ευρύτερης περιοχής.

Από το Μνημόνιο Συναντίληψης για το Ελληνικό είχε ήδη προβλεφθεί ότι το επενδυτικό σχήμα θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των αναγκαίων συγκοινωνιακών υποδομών. Σε αυτές τις υποδομές περιλαμβάνεται ρητά και η υπογειοποίηση τμήματος της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Η Lamda θεωρεί την κατασκευή του έργου ως «δικό της έργο» και αναλαμβάνει το κόστος ανέγερσης.

Το βάρος των λειτουργικών δαπανών στο δημόσιο

Παρόλο που η κατασκευή της σήραγγας γίνεται με δαπάνη της Lamda Development, η σήραγγα δεν θα παραμείνει στην εταιρεία, αλλά θα παραδοθεί στο Δημόσιο. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το κόστος για τη λειτουργία της σήραγγας, το οποίο θα διαρκέσει επί δεκαετίες, θα επιβαρύνει το Δημόσιο. Αυτό περιλαμβάνει δαπάνες για την ασφάλεια, τη συντήρηση, την επιτήρηση και τα εξειδικευμένα συστήματα που απαιτεί μια σύγχρονη οδική σήραγγα.

Στην πράξη, το «μπιλιετάκι» για αυτές τις λειτουργικές δαπάνες θα κατευθυνθεί στην Περιφέρεια Αττικής. Η Lamda Development δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να επωμιστεί οποιοδήποτε από αυτά τα περαιτέρω κόστη. Η Περιφέρεια Αττικής έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για αυτή την παραδοξότητα του συνολικού σχήματος.

Χαρακτηριστικά και οφέλη της νέας σήραγγας

Το έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος είναι σημαντικού μεγέθους. Αφορά περίπου 1,15 χιλιόμετρα μήκους και περιλαμβάνει έξι λωρίδες κυκλοφορίας, τρεις ανά κατεύθυνση. Η Lamda Development την παρουσιάζει ως μία από τις πιο σύγχρονες σήραγγες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα σήραγγα θα συμβάλει στην κατάργηση έξι φωτεινών σηματοδοτών, διευκολύνοντας σημαντικά την κυκλοφορία στην περιοχή. Επιπλέον, ένα από τα βασικά οφέλη που προβάλλονται είναι η ενοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου με το παραλιακό μέτωπο, γεγονός που αναμένεται να απογειώσει την αξία της επένδυσης.

Ο λόγος της παρέμβασης

Η μετακίνηση του άξονα της Ποσειδώνος και η υπογειοποίησή της πραγματοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει το σχέδιο της Lamda Development. Δεν υπήρχε προηγούμενη πρόθεση ή ανάγκη από την πλευρά του Κράτους για την πραγματοποίηση μιας τέτοιου είδους παρέμβασης. Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού της επένδυσης στο Ελληνικό.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, μια τόσο σύγχρονη και μεγάλης κλίμακας σήραγγα δεν μπορεί να λειτουργεί δωρεάν. Η συμφωνία πάνω στην οποία βασίστηκε η επένδυση προέβλεπε την ανάληψη της χρηματοδότησης και κατασκευής από το επενδυτικό σχήμα, αλλά όχι και των λειτουργικών εξόδων μετά την παράδοση στο Δημόσιο.

Επόμενα βήματα

Η Lamda Development έχει περιγράψει δημόσια τα επόμενα βήματα για το έργο της υπογειοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η σήραγγα πρέπει να παραδοθεί στο Δημόσιο. Ακολούθως, απαιτείται η πιστοποίησή της από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το τελευταίο βήμα, όπως έχει αναφερθεί, είναι να βρεθεί ο κατάλληλος operator, δηλαδή ο φορέας που θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της σήραγγας, με το κόστος αυτής της λειτουργίας να βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki