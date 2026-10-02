Τα καύσιμα οδήγησαν σε άλμα τον πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο

Απότομη αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Οι αυξημένες ενεργειακές πιέσεις, που συνδέονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εκτιμάται ότι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό άλμα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, επηρεάζοντας την οικονομική εικόνα.

Άνοδος του πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Στη ζώνη του ευρώ, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να φτάσει το 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αύξηση από το 3,2% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat.

Η συγκεκριμένη τιμή του πληθωρισμού αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στη ζώνη του ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια. Παράλληλα, είναι σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποδεικνύοντας μια σημαντική απόκλιση από τις επιδιωκόμενες οικονομικές συνθήκες.

Οι πιέσεις από την ενέργεια

Η απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Το περιβάλλον των αυξημένων ενεργειακών πιέσεων συνδέεται άμεσα με τη σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Αυτή η σύνδεση αναδεικνύει τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην οικονομία.

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αυτός εκτιμάται στο 18,8%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το 14,3% που ήταν τον Αύγουστο. Η εν λόγω αύξηση υπογραμμίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ενέργειας στην άνοδο του συνολικού δείκτη.

Οι επιμέρους συνιστώσες του πληθωρισμού

Πέρα από την ενέργεια, και άλλες συνιστώσες παρουσίασαν μεταβολές στον ετήσιο ρυθμό τους τον Σεπτέμβριο. Οι υπηρεσίες εκτιμάται ότι κατέγραψαν ρυθμό 3,2%, αυξημένο από το 3,0% που ήταν τον Αύγουστο. Αντίστοιχα, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός εμφάνισαν ρυθμό 1,4%, έναντι 1,1% τον προηγούμενο μήνα.

Από την άλλη πλευρά, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά σημείωσαν έναν ελαφρώς μειωμένο ρυθμό. Ο ετήσιος ρυθμός τους τον Σεπτέμβριο εκτιμάται στο 1,1%, σε σύγκριση με το 1,2% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο. Οι διαφοροποιήσεις αυτές στις επιμέρους κατηγορίες συνθέτουν τη συνολική εικόνα του πληθωρισμού.

Η εικόνα στην Ελλάδα και χώρες με υψηλό πληθωρισμό

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας το 5,1% τον Σεπτέμβριο. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη άνοδο από το 3,7% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο. Η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που καταγράφουν υψηλά επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

Τον Σεπτέμβριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφηκαν σε διάφορες χώρες. Η Λιθουανία βρέθηκε στην πρώτη θέση με 6,1%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία με 5,6%. Η Κύπρος και το Λουξεμβούργο σημείωσαν 5,2% έκαστη, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε 5,1%. Τέλος, η Ισπανία εμφάνισε πληθωρισμό 5,0%, και το Βέλγιο ακολούθησε με 4,6%.

Οι χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό

Στον αντίποδα των χωρών με υψηλό πληθωρισμό, ορισμένα κράτη μέλη της ευρωζώνης κατέγραψαν τα χαμηλότερα επίπεδα τον ίδιο μήνα. Η Μάλτα βρέθηκε στην κορυφή των χωρών με τον χαμηλότερο δείκτη, με 2,2%. Ακολούθησε η Φινλανδία με 2,6%.

Επίσης, η Λετονία κατέγραψε πληθωρισμό 2,9%, ενώ η Εσθονία και η Ολλανδία εμφάνισαν αμφότερες 3%. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν τις διαφοροποιήσεις στην οικονομική κατάσταση και τις πληθωριστικές πιέσεις μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με πληροφορίες από: Reader